L’hair stylist Katia Spanò ha preso parte al Campionato Italiano di acconciatori e make up artist.

La giovane hair stylist rizziconese Katia Spanò, dopo essere entrata nel team ufficiale dell’undicesima edizione di Miss Europe Continental, ha preso parte al Campionato Italiano di acconciatori e make up artist. Il World Contest, che quest’anno si è svolto presso l’Hotel Ariston di Capaccio-Paestum, ha coinvolto decine di eccellenti professionisti del settore, restituendo uno spaccato suggestivo delle ultime tendenze e innovazioni tecnico-stilistiche in un comparto in continua evoluzione. La stilista Spanò ha positivamente messo in luce le sue eccellenti abilità grazie ad un’acconciatura da sposa in “3D”, curando inoltre personalmente il total look della modella, trucco compreso, con profondo apprezzamento della giuri