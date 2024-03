De Biase (FI): “Cultura calabrese in primo piano con la presentazione alla Camera dei Deputati del libro di Antonello Torchia”

Il coordinatore di Forza Italia Lamezia, Salvatore De Biase, sottolinea l’importanza della presentazione alla Camera dei Deputati del libro “I rapporti tra Cina e Francia dal 1949 alla fine del bipolarismo” del giornalista lametino, Antonello Torchia. Il coordinatore esprime il proprio orgoglio per il fatto che un autore e giornalista calabrese come Antonello Torchia abbia affrontato un tema così cruciale. Sottolinea la rarità di autori italiani che si sono dedicati alla Repubblica Popolare Cinese e l’unicità del testo nel mettere in relazione due potenze mondiali come la Cina e la Francia. De Biase evidenzia il motivo di soddisfazione per l’intera regione calabrese, sottolineando che l’opera contribuisce a elevare il prestigio della Calabria nella scena culturale e geopolitica. L’opera rappresenta un contributo fondamentale alla comprensione della storia, della politica internazionale e della geopolitica, con un particolare focus sulle relazioni tra la Cina e la Francia, entrambi attori di primo piano nella scena mondiale. Infine, appare necessario sottolineare la significativa presenza di Huang Ruikai, Capo dell’Ufficio degli Affari Politici dell’ambasciata cinese in Italia, e la sua delegazione durante l’evento alla Camera dei deputati, confermando l’interesse suscitato dal libro nel dibattito internazionale e la rilevanza della cultura calabrese in questo contesto di spicco.