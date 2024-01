Concorso in Magistratura Ordinaria 2024: nomina a Commissario per il professore calabrese Renato Rolli

Tra i diversi volti noti è presente, per la seconda volta nella sua carriera, il Professore Renato Rolli, esperto di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria. Il Professore Rolli è un autorevole accademico e giurista con una vasta esperienza nel campo del diritto amministrativo, che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze giuridiche in questo settore.

La sua competenza accademica e la sua profonda conoscenza delle tematiche amministrative saranno messe a disposizione della comunità per la selezione dei futuri magistrati. La nomina del Professore Rolli riflette il costante impegno delle istituzioni nel garantire la massima qualità e professionalità nei concorsi pubblici, in particolare per il reclutamento di figure così cruciali come i magistrati.

La sua partecipazione come Commissario rappresenta un passo importante nella promozione della trasparenza, dell’equità e dell’eccellenza nel sistema giudiziario. La Calabria può sentirsi fiera di poter vantare la presenza di una figura di così alto profilo nel panorama accademico e giuridico nazionale. La sua nomina come Commissario per il Concorso in Magistratura Ordinaria concorrerà al consolidamento della reputazione della Calabria come terra di eccellenza e competenza.

Il Professore Rolli, già Consulente Parlamentare Commissione Antimafia, oltre alla sua attività accademica, ha dimostrato un profondo impegno nel fornire contributi importanti al dibattito giuridico nazionale, consolidando la sua reputazione come un’autorità di riferimento nel campo del diritto amministrativo. La sua esperienza e la sua integrità morale saranno garanzia di una selezione rigorosa e imparziale dei candidati.