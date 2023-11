La Calabria in Messico al Foro Mundial della Cocina Mexicana Patrimonio dell’Umanità: lunedì conferenza di presentazione con l’assessore Gallo

Lunedì, 20 novembre, alle ore 11, nella sala oro della Cittadella Regionale, l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, terrà una conferenza stampa per presentare l’VIII Foro Mundial de la Gastronomia Mexicana – XVIII Incontro della Cucina della Tradizione Patrimonio immateriale dell’Umanità, in programma dal 24 al 26 novembre a Morelia nello Stato di Michoacan.

All’incontro con la stampa interverrà anche Patrizia Nardi, esperta internazionale della Convenzione Unesco 2003 che, per il secondo anno, guiderà la delegazione calabrese in questo prestigioso contesto internazionale in cui la Calabria rappresenterà l’Italia con il progetto “Calabria-Messico: la cultura della tradizione che unisce”.

L’evento in Messico è sostenuto dall’assessorato all’agricoltura, risorse agroalimentari e forestazione della Regione Calabria, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e da Calabria Straordinaria e realizzato in collaborazione con i Consorzi del Bergamotto di Reggio Calabria, del Cedro di Diamante, della Cipolla di Tropea, con la famiglia Barbieri di Altomonte, con l’Officina del Gusto di Reggio Calabria, con il Rotary F.R.A.C.H. che lavora sui beni culturali nel mondo, insieme al Rotary E-Club di Reggio Calabria.