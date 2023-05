Riunito ieri il direttivo dell’associazione “Popolo e Identità”

“Si è riunito ieri sera il direttivo dell’associazione Popolo e Identità – presieduto dall’Avv. Giancarlo Cerrelli, presidente e promotore del sodalizio – per analizzare il momento politico, i prossimi appuntamenti elettorali e la novità del ritorno della propria consigliera comunale Marisa Luana Cavallo nella Lega.

Per quanto riguarda l’attualità politica, il vertice del movimento non ha nascosto le proprie perplessità e preoccupazioni per un Europa che si sta “radicalizzando” sempre di più su posizioni lontane dalle proprie radici cristiane e, invece, segnate dalla promozione di un “diritto del desiderio”, che favorisce posizioni decostruttive della famiglia e della vita umana.

Un’UE che è sempre più l’Europa dei burocrati e sempre meno l’Europa dei campanili.

In quest’ottica assume un valore particolare l’appuntamento elettorale del prossimo anno, quando si tornerà alle urne per rinnovare il Parlamento Europeo.

Ulteriori preoccupazioni sono state registrate quando la discussione si è spostata dall’Europa alla città di Crotone e al momento di crisi che la comunità pitagorica sta attraversando.

È a dir poco allarmante che la città oggi viva una crisi che non è più soltanto economica e sociale ma è diventata anche culturale e identitaria.

Non si scorge all’orizzonte una via d’uscita, né tanto meno lo scorcio di un piano di sviluppo del territorio.

Crotone appare sempre di più “nave senza nocchiero in gran tempesta”.

Urge, così come già evidenziato da Marisa Luana Cavallo, costruire una immediata alternativa, visibile e credibile, a questa fallimentare amministrazione e, quindi, ridare dignità e forza al centrodestra crotonese che, a differenza di quanto lo è oggi, deve diventare forte e grande anche allargando il suo perimetro, a quelle forze che si riconoscono in quel sistema valoriale che deve distinguere il centro destra dal centro sinistra.

Il direttivo dell’associazione, infine, ha voluto rinnovare il proprio attestato di stima e fiducia alla consigliera Cavallo. La sua scelta di tornare nella Lega non allontana minimamente né umanamente né politicamente Marisa Luana Cavallo dalla comunità politica di Popolo e Identità, che rimarrà sempre la sua comunità pronta a sostenerla e a starle vicina in tutte le iniziative che prenderà in difesa dei valori non negoziabili, di Crotone e dei crotonesi.

Non può stupire questa “affinità” di pensiero tra la Cavallo e la comunità di Popolo e Identità, perché molti elementi del direttivo dell’associazione provengono proprio dall’esperienza della Lega di Crotone, che hanno fondato e reso grande, portandola a diventare anche primo partito in città, insieme a Giancarlo Cerrelli.

L’affinità ideale e valoriale è, quindi, anche affinità politica e su questa strada non è difficile immaginare percorsi futuri nuovamente comuni”.

Lo scrive in una nota Giancarlo Cerrelli, presidente ‘Popolo e Identità’.