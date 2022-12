Calabria partner “Sensation On Ice Milano”, l’assessore Varì: “Raccontiamo una Regione diversa”

“Questa importante inaugurazione a Milano Centrale rientra nell’attività di promozione della Regione Calabria, brand che stiamo cercando di sostenere su tutto il territorio nazionale, e siamo molto soddisfatti perchè si tratta di un allestimento davvero imponente”.

Lo ha detto l’assessore alle Attività Produttive e Attrattori Culturali della Regione Calabria, Rosario Varì parlando dell’apertura oggi di ‘Senstation on ice’, davanti alla Stazione Centrale, un villaggio invernale, di cui la Calabria è main partner.

L’area comprende pista di pattinaggio di 1.300 metri quadrati, la più grande mai allestita a Milano, un albero di Natale di 18 metri illuminato da 1.500 led, una casa di Babbo Natale dove lasciare la letterina e farsi una foto ricordo, una pista di snow tubing, per scendere in gommone sul ghiaccio, e anche una struttura di nove metri dove fare un viaggio virtuale per scoprire le bellezze calabresi.

La regione è inoltre presente con numeri importanti (123 espositori) anche ad Artigiano in Fiera. La kermesse mondiale dell’artigianato, in corso nei padiglioni di Rho-Pero fino all’11 dicembre.

“La manifestazione inaugurale si è svolta proprio presso il nostro stand ed è stato un gran piacere perchè abbiamo aggiunto una vetrina nella vetrina -ha detto l’assessore – I nostri artigiani sono creativi, hanno delle mani sapienti, e hanno avuto l’opportunità di mostrare ancor di più quelli che sono i loro prodotti e ci dicono che sta andando bene, stanno vendendo e sono molto apprezzati”.

Obiettivo portare sempre più turisti nela Regione durante tutto l’anno. “Abbiamo delle bellezze naturalistiche importanti oltre che i più grandi attrattori culturali del Sud, i Bronzi di Riace, di cui quest’anno si celebra il 50º anniversario del ritrovamento – ha concluso l’assessore – Una Regione che è uno scrigno di arte, bellezza e cultura millenaria, e vogliamo darle quello che merita e che finora non abbiamo avuto subendo un ghetto reputazionale: la Calabria è molto di più di quello che finora abbiamo raccontato”.

‘Senstation on ice’ resta aperta fino all’8 gennaio.