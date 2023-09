Agenda Urbana, il sindaco Franz Caruso: “Partiti i primi 4 dei venti progetti di welfare che cambieranno il volto di Cosenza”

“Agenda Urbana non è solo opere pubbliche, ma anche beni immateriali, servizi ed aiuti, per una strategia che mira a creare a Cosenza un futuro di sviluppo culturale, sociale ed economico forte e duraturo, altamente sostenibile e solidale”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso all’indomani dei primi progetti di welfare, denominati Aiuti all’Inclusione Sociale, finanziati da Agenda urbana e già avviati, tra cui, ultimo in ordine di tempo, è “We love Pizza” che nella sua giornata inaugurale, domenica scorsa, ha fatto registrare oltre diecimila visitatori su Corso Mazzini.

“Un successo importante per un progetto – prosegue il sindaco Franz Caruso – di inclusione sociale che ha come obiettivo quello di offrire un’opportunità di formazione e lavoro alle persone disoccupate della città, prevedendo la realizzazione di corsi di pizzaiolo professionista tenuti dal maestro Lorenzo Fortuna in collaborazione con Campagna Amica di Coldiretti. In questo contesto, mi piace anche ricordare, gli altri progetti già avviati quali “In Giro per la Città” di Civica Amica, che promuovere la lettura e la conoscenza del territorio con la creazione di laboratori, gruppi di lettura, visite guidate, etc., il progetto IAMU dell’associazione Rublanum, che sarà inaugurato domani alle ore 18, che valorizzerà lo spazio urbano nel quartiere delle Case Minime grazie ad interventi di street-art, il Laboratorio gratuito di ceramica Arcifisail “Mani in gesso” rivolto a bambini dagli 11 anni in su ed a persone con disabilità ed i Laboratori per genitori della cooperativa La Terra che ha l’intento di sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini a rischio. Sono questi i primi 4 di complessivi 20 progetti di welfare che spaziano tra laboratori artistici e didattici, presa in carico delle famiglie, percorsi di autonomia e inserimento lavorativo rivolti ai soggetti più fragili e a rischio emarginazione sociale del nostro territorio. Un’azione posta in essere con il fondamentale contributo del mio consigliere delegato ad Agenda Urbana, Francesco Alimena, che conferma ancora una volta Cosenza come città collaborativa, cooperativa e solidale. Progetti ed iniziative portate avanti e sviluppate in stretta sinergia e collaborazione con il settore welfare del Comune e con il mondo del volontariato, di cui Cosenza, mi piace ricordarlo, è Capitale italiana 2023, per promuovere insieme la crescita della città e della sua comunità”.

“Anche attraverso l’attuazione di Agenda Urbana- conclude Franz Caruso – con questi progetti welfare, ritengo di aver dato seguito all’impegno assunto a dicembre scorso, all’indomani della designazione di Cosenza Capitale del Volontariato, di rilanciare il ruolo positivo della nostra città nel Terzo Settore in un modello nuovo di Welfare State più adatto all’evolversi dei tempi e delle necessità”.