“Protagonisti” prende il via: al castello di Caria la presentazione del progetto inclusivo dedicato ai bambini delle scuole primarie

Nel pomeriggio di sabato 10 giugno, il Castello “Galluppi” di Caria ha ospitato la presentazione dell’ambizioso progetto

“Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo risorse, condividiamo il valore”

, realizzato grazie ad un finanziamento ottenuto per un totale complessivo pari a 249.718 euro.

Inclusione sociale, superamento degli ostacoli e valorizzazione di risorse, talenti, capacità ed abilità per creare una comunità educante permanente e sostenibile al fine di favorire la crescita culturale, cognitiva, personale e collettiva: questi gli obiettivi principali che l’iniziativa si propone di raggiungere mediante un’azione unificata sul territorio da parte di più attori.

Il progetto, proposto da “Aelle il punto” (che ha intercettato l’opportunità e predisposto il relativo bando) è stato avviato in partenariato con i Comuni di Drapia, Parghelia, Ricadi e Zaccanopoli e fortemente voluto e reso concreto ed attivo grazie all’impegno – costante e senza riserve – di Giovanna Iannello (presidente del Consiglio dell’assise comunale di Drapia). La sua durata complessiva è di 14 mesi e comprende varie fasi, con il coinvolgimento delle scuole primarie dei municipi aderenti e delle famiglie dei partecipanti.

Dedicato ai bambini tra i 5 ed i 10 anni, il programma quindi si rivolge a ben 130 piccoli studenti ed ai loro familiari, con l’obiettivo principale di creare valore e traiettorie evolutive, attraverso un percorso integrato multidisciplinare che renderà “protagonisti” gli scolari ed intensificherà il rapporto con le istituzioni e le società cooperative interessate. Tante e diverse saranno le figure professionali impegnate nell’organizzazione di laboratori ed eventi mirati a far emergere le capacità e le qualità dei più piccoli per consentire loro l’ottimizzazione dello sviluppo di una coscienza critica.

La presentazione al “Galluppi” è stata particolarmente partecipata e sentita da un’intera comunità ed il progetto è considerato di grande potenzialità anche per lo sviluppo culturale del territorio, “un seme destinato a germogliare e a creare radici solide che faranno da perno valoriale per la costruzione del futuro”, per come specificato dalla Iannello.

È stato il direttore del Museo civico, Emilio Minasi, ad introdurre i relatori e a lasciare spazio ai saluti istituzionali. A fare gli “onori di casa” il sindaco di Drapia, Alessandro Porcelli, che ha sottolineato “l’importanza di una proficua collaborazione tra territori diversi, istituzioni, scuole e famiglie”. Il primo cittadino si è soffermato “sulla necessità di un impegno costante e collettivo che metta al centro la cultura ed i più giovani che – ha rimarcato – rappresentano il nostro domani”.

Responsabile dell’iniziativa è Antonietta Lo Scalzo, presidente di “Aelle il Punto” – cooperativa con sede a Roma che, da oltre 40 anni, opera principalmente nel settore della salute mentale – che ha illustrato, in modo dettagliato, anche il problema della povertà educativa “strettamente collegato all’assenza di stimolazione culturale, contrastabile esclusivamente con il superamento della frammentazione, attraverso l’avvio di un’azione sinergica”.

Pensiero condiviso per il sindaco di Zaccanopoli, Maria Budriesi, e l’assessore al Welfare ed alle pari opportunità del municipio di Parghelia, Rosy Cutuli, le quali hanno ribadito “la necessità di fare rete per favorire le relazioni e garantire la sana crescita personale e collettiva, in una dimensione comunitaria più ampia”.

“Protagonisti” è stato accolto con entusiasmo anche dal mondo scolastico ed i rappresentanti degli istituti coinvolti – nelle persone delle insegnanti Cristina Anello e Domenica Laria – hanno concordato nel sottolineare che si tratta di “una straordinaria possibilità di formazione e maturazione degli alunni, da condividere anche in virtù di innovativi processi di socializzazione, nei quali l’istituzione scuola svolge un ruolo di agente primario”.

A conclusione della conferenza Giovanna Iannello, motore ed anima della rete organizzativa, si è detta “soddisfatta ed emozionata per aver realizzato un sogno, quello di creare opportunità di crescita e partecipazione in un territorio nel quale – ha sottolineato – ho deciso di tornare per contribuirne allo sviluppo, anche con l’impegno politico al servizio della comunità, con l’obiettivo di creare servizi validi ed efficienti”.

La presidente del consiglio comunale di Drapia ha concluso il suo intervento ricordando che “Protagonisti” rappresenta una grandissima occasione non solo per i bambini ma, anche , per tutti gli adulti che dai più piccoli, privi di pregiudizi e maggiormente dediti alla cooperazione, hanno sempre da imparare moltissimo”. L’augurio della Iannello è rivolto alle famiglie “con la speranza che possano beneficiare dei risultati di valore raggiunti con l’attivazione di questo programma, frutto anche di sacrifici e dedizione al lavoro”.

Nello specifico, “Protagonisti” è stato realizzato grazie ad un finanziamento complessivo pari a 249.718 euro, dei quali 237.232,10 euro ottenuti dall’Unione Europea [Progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M5C3 Investimento 3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore. Annualità 2022 – Agenzia per la Coesione Territoriale] e, per la parte restante, cofinanziato dalle società cooperative “Aelle Il Punto” ed “Arte e Mestieri”.