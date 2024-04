Bonus benvenuto scommesse: come valutare i migliori alla luce delle nuove normative

Alla fine del mese scorso, il governo ha reso pubblica una nuova determinazione riguardante i bonus scommesse, definendo nel dettaglio le regole sui termini d’offerta e le modalità di erogazione.

Questo aggiornamento della normativa arriva solo pochi giorni dopo il decreto legislativo sul riordino del gioco online che introduce regole più rigide per la concessione delle licenze e stabilisce le basi per una revisione dei giochi consentiti sul territorio italiano, con particolare attenzione ai giochi “a distanza”.

L’impatto di queste misure sul mercato del gioco d’azzardo potrebbe essere significativo, con possibili conseguenze per le società di scommesse che dovranno adattare le proprie strategie di marketing e promozione dei bonus benvenuto. Per i giocatori, potrebbe significare una riduzione dell’accessibilità ai bonus e un cambiamento nelle dinamiche delle offerte disponibili.

Determinazione bonus scommesse: cosa c’è da sapere

La nuova determinazione sui bonus scommesse è suddivisa in sette articoli che delineano i diversi tipi di bonus ammessi sul mercato italiano e illustrano le possibili modalità di erogazione dei bonus e delle vincite derivate.

Come anticipato, questo aggiornamento ha come obiettivo di ridurre al minimo possibili ambiguità del testo precedente e evitare potenziali conflitti tra operatori e utenti delle piattaforme di scommesse sportive e casinò online.

Le tipologie di bonus benvenuto consentite sul territorio italiano restano però le stesse: troviamo quindi i bonus con vincita integrale, i bonus con vincita ridotta e i bonus con vincita bonus. Resta invariato anche il limite di bonus giocabile per sommessa: resta vietato puntare più di 100 euro di bonus su un’unica scommessa e non è possibile utilizzare l’utilizzo della funzione “cash out” su scommesse effettuate usando il bonus.

Come scegliere il bonus benvenuto giusto per te

Scegliere un buon bonus di benvenuto può trasformare radicalmente l’esperienza complessiva di gioco su un sito di scommesse sportive. Vista l’ampia varietà di offerte e operatori in Italia, è importante il tempo necessario per valutare attentamente le opzioni e fare una scelta informata. Ecco alcuni consigli dettagliati su come selezionare il miglior bonus per le tue esigenze:

Valuta i requisiti di scommessa: Si tratta probabilmente del fattore più importante da controllare quando si sceglie un bonus. I requisiti di scommessa possono variare notevolmente da bookmaker a bookmaker ma generalmente indicano il numero di volte che devi scommettere l’importo del bonus prima di poter prelevare le eventuali vincite. Un bonus con requisiti di scommessa più bassi sarà più facile da sbloccare e convertire in denaro reale.

Considera il valore del bonus: Non farti ingannare da grandi numeri: un bonus dall’importo alto potrebbe non essere necessariamente il più vantaggioso una volta considerati il deposito richiesto e i requisiti di scommessa.

Controlla i termini nel dettaglio: Ogni bonus benvenuto può essere utilizzato e riscosso secondo precise modalità e restrizioni. Leggi attentamente i termini e le condizioni dell’offerta nel dettaglio per individuare eventuali restrizioni, come i limiti di tempo per soddisfare i requisiti di scommessa, i limiti sulle scommesse massime consentite o le restrizioni sui tipi di scommesse o giochi su cui è possibile giocare il bonus benvenuto.

Controlla i metodi di pagamento: Alcuni bonus potrebbero richiedere l’utilizzo di determinati metodi di pagamento. Assicurati che il metodo di deposito che preferisci sia idoneo al ricevimento del bonus. Ricordati anche di verificare se ci siano eventuali costi aggiuntivi associati al deposito o al prelievo dei fondi tramite il tipo di pagamento che hai scelto.

Confronta le offerte: Non fermarti al primo bonus che incontri. Confronta le offerte di diversi siti di scommesse per trovare quella più adatta alle tue esigenze e al tuo stile di gioco.

Leggi le recensioni e feedback: Prima di registrarti su un sito scommesse, cerca opinioni e recensioni da parte di altri utenti per valutare l’affidabilità del sito e la qualità complessiva dell’esperienza di gioco. I pareri degli altri giocatori possono fornire preziose informazioni sulle prestazioni del sito, la tempestività dei pagamenti e la qualità del servizio clienti.