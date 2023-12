Domotek Volley, non è tempo di sconti: 3-0 anche contro Letojanni, PalaCalafiore in festa

Come mangiare senza produrre molliche. Per il corso accelerato, rivolgersi alla Domotek Volley Reggio Calabria. Capace di non lasciare nemmeno un set agli avversari, anche nella settima sfida in campionato di Serie B girone I. Solito rapido 3-0, contro un Datterino Letojanni comunque presentatosi con un paio di interessanti finalizzatori. PalaCalafiore in festa per il settimo sigillo di uno squadrone che viaggia a punteggio pieno.

Solo nella prima parte del secondo set, un buon Letojanni è riuscito ad impensierire il sestetto del coach Antonio Polimeni. Emblematico lo scambio che ha portato al punto del sorpasso, sul 9-9, con due impressionanti recuperi di squadra prima del muro-fuori sulla schiacciata di capitan Laganà.

Non è tempo né di sconti né di rilassamenti, per la mai sazia Domotek Volley che attende l’impegno di domani tra Raffaele Lamezia ed Aquila Bronte, per capire se i siciliani continueranno a fare compagnia in vetta. Sabato prossimo si va in casa di Costa Dolci Papiro, attuale penultima.

p.f.