Nasce Barone Motorsport, la nuova scuderia automobilistica tutta calabrese

Prende il via “Barone Motorsport”, il progetto corse nato dalla sinergia già collaudata e consolidata tra Ferrara Motors e Arduino Eusebio. Una iniziativa ambiziosa per tutti gli amanti delle corse, fortemente supportata dal patron di Top Call Maria Francesco Barone che ha come obiettivo il debutto nel campionato italiano di velocità in montagna del 2024 e la partecipazione al TCR DSG Italy a bordo dell’Audi Rs3.

Gli appassionati di questo sport avranno l’opportunità di vedere la squadra in azione ai Monti Iblei i prossimi 31 settembre e 1 ottobre, un evento che servirà come banco di prova essenziale in preparazione alla finalissima del trofeo italiano velocità montagna che si terrà a Orvieto.

Ma le attività della “Barone Motorsport” non si limiteranno solo all’automobilismo sportivo, una rilevante parte del progetto sarà rivolta al tema di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Un’operazione nata per contribuire alla diffusione di temi come prevenzione e rispetto delle regole e dei comportamenti da adottare per una maggiore sicurezza stradale.

Argomenti di interesse comune su cui sensibilizzare l’opinione pubblica per disincentivare abitudini sbagliate e per diffondere una cultura di comportamenti virtuosi, ponendo l’accento sulla stretta correlazione fra il nostro bene più prezioso, la vita, e una regola infranta.

Queste azioni, fortemente rivolte al sociale, includeranno diverse iniziative che comprenderanno tra le varie attività, anche corsi di educazione stradale, campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani studenti di ogni ordine e grado e simulazioni di guide, grazie alle collaborazioni e sinergie con gli Istituti scolastici e tutti gli enti pubblici e privati coinvolti .