Fenice Amaranto, il benvenuto della Pallacanestro Viola: “Reggio sportiva torni dove merita”

“La Pallacanestro Viola Reggio Calabria, rappresentata dalla Proprietà e da tutto lo staff tecnico-dirigenziale, dà il suo benvenuto all’ ASD Fenice Amaranto nella Città di Reggio Calabria ed augura buon lavoro a tutte le componenti in seno alla società.

Da 5 anni ormai la Viola si distingue nel panorama cittadino per non aver ceduto a lusinghe e speculazioni che potessero comportare smarrire l’ identità reggina e l’attaccamento alle proprie radici e, siamo pertanto ben lieti di salutare il Presidente Minniti, reggino per nascita e vocazione e il Direttore Sportivo Ballarino, sicuri che il percorso che l’ ASD Fenice Amaranto ha appena iniziato, si muoverà sugli stessi valori che la Viola da anni continua ad avere come vessillo. Siamo sicuri che, far tornare Reggio Calabria sugli scenari sportivi che più le competono non possa che essere la mission a cui siamo chiamati e passi dal restituire ai cittadini progetti credibili di crescita, entusiasmo crescente per i tifosi e largo coinvolgimento di tutte le componenti che vogliano fare rete per la crescita della nostra amata città .

Con la speranza che si possa costruire un dialogo proficuo e condiviso e la Reggio sportiva possa tornare dove merita”.

E’ quanto si legge in una nota della Pallacanestro Viola Reggio Calabria.