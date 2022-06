Beach Soccer, buona la prima per Icierre Lamezia BS contro Naxos

Debutto con vittoria nel campionato di serie A Poule Promozione di beach soccer.

La squadra lametina, contrapposta ai siciliani del Naxos, è partita a razzo portandosi subito in vantaggio con Morabito, seguito da uno show di Scalese, autore di una pregevole doppietta in chiusura di tempo.

Secondo tempo molto scoppiettante con Famà al 2′ che accorcia le distanze per i siciliani con un rigore molto contestato, ma è ancora Scalese dopo due minuti a portare a quattro le marcature per l’Icierre. Dopo un giro di lancette è Villani con un bel sinistro a mettere all’incrocio dove Piazza non può arrivare.

Tantissime sono le occasioni per i lametini per incrementare il vantaggio ma l’imprecisione e la bravura del portiere ospite Montesanti negano la gioia del gol.

Sul finire del match è Rovito a segnare la terza rete per i suoi sfruttando il più classico dei contropiedi: corner per l’Icierre, respinge Naxos servendo con un pallonetto a scavalcare proprio Rovito che tutto solo non può far altro che battere Mercuri.

Vittoria sudata anche se mai sofferta per l’Icierre che conquista così i primi tre punti e si proietta al match di domani contro Milano.

ICIERRE LAMEZIA BS-NAXOS BS 4-3 (3-0; 1-2;0-1)

Icierre Lamezia BS: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Curcio, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Mercuri. All: Pellegrino

Naxos BS: Montesanti, Villani, Famà, Sannino, Rovito, Fassari, Iervolino, Donato, Tomasello, Casella, Chirillo. All: Casella

Arbitri: Innaurato (Lanciano), Pedarra (Foggia), Falasca (Pescara)

Reti: 6′ pt Morabito (L), 11′ pt Scalese (L), 12′ pt Scalese (L); 2′ st Famà (N), 4′ st Scalese (L), 5′ st Villani (N); 10′ tt Rovito (N)

Ammonito: 3′ tt Famà (N)