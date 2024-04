Informatic World: certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale – titolo d’accesso per personale ATA

Giovedì 18 gennaio 2024 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il comparto della Scuola. Tra le numerose innovazioni introdotte nel contratto, particolare attenzione è stata dedicata all’obbligo per il personale ATA di ottenere la “Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale”.

La conferma definitiva di questa certificazione nel testo finale del CCNL implica che tutti coloro che aspirano ad entrare nelle nuove graduatorie dovranno essere in possesso di tale qualifica. Inoltre, coloro che erano già presenti nelle graduatorie precedenti e intendono ripresentare domanda avranno un anno di tempo per conseguire la certificazione.

I requisiti che deve avere la certificazione internazionale di competenza digitale sono chiari e puntuali, come indicato nella nota congiunta 5 a pagina 79, che riporta:

“Con riferimento all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 10, ed all’Allegato A le parti precisano che per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”.

Le certificazioni digitali riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito dovranno avere i seguenti requisiti:

essere rilasciate da Enti accreditati ad ACCREDIA;

essere conformi alle normative europee in materia;

essere accreditate ad ACCREDIA ed in corso di validità.

Informatic World – ETS, sede d’esame di diverse certificazioni informatiche, propone due certificazioni per l’aggiornamento o l’inserimento nelle graduatorie ATA:

Per conseguirle si può sostenere solamente gli esami di certificazione oppure si potranno seguire i corsi in queste modalità:

aula;

formazione a distanza con docente in diretta (FAD sincrona);

formazione a distanza senza docente in diretta (FAD asincrona).

Come materiale didattico in ogni caso verranno forniti all’allievo:

videolezioni di tutti gli argomenti previsti nei percorsi di certificazione;

ebook in formato pdf;

simulazioni d’esame.

Gli esami di certificazione potranno essere svolti in aula o in remoto.

Come fare ad iscriversi?

Per i dettagli o per i iscrizioni è possibile collegarsi a questo link, venire in sede o chiamare il numero di telefono 0965/595367 attivo tutti i giorni (anche i festivi) dalle 9.00 alle 19.30.

La sede di trova a Reggio di Calabria in Via Sbarre Inferiori, 234/C.

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00.