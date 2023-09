ih BRITISH SCHOOL Open Days: esplora l’avventura dell’Inglese per i Tuoi Bambini!

Sei pronto a introdurre i tuoi bambini nel magico mondo dell’apprendimento dell’inglese? Unisciti a noi durante le straordinarie giornate degli Open Days, dove l’avventura dell’inglese prende vita!

Data: 6, 7 e 8 Settembre

Orario: Dalle 16:00 alle 19:00

Luogo: Via Argine destro Annunziata (discesa Ponte libertà)

Vieni a conoscere il cuore pulsante della storica Scuola d’Inglese ih BRITISH SCHOOL: i bambini e i ragazzi dai 4 ai 13 anni scopriranno il magico mondo della lingua inglese attraverso attività coinvolgenti e divertenti gestite dal nostro simpatico e preparato staff e dai nostri studenti.

Cosa ti aspetta?

Per i Piccoli Esploratori:

Avvincenti sessioni di story-telling che daranno vita alle parole e ai personaggi

Laboratori creativi che stimoleranno l’immaginazione e la creatività

Emozionanti giochi di ruolo per imparare divertendosi

Test di livello gratuito

Per i Genitori curiosi:

Workshop informativo esclusivo sui metodi di apprendimento dell’inglese come seconda lingua

Un’occhiata approfondita guidata dai nostri esperti agli esami Cambridge, di cui l’ih BRITISH SCHOOL è l’unico centro autorizzato a Reggio Calabria

Ma non è tutto! Durante queste giornate, il nostro esperto Staff, così come i nostri studenti, saranno a disposizione per rispondere a tutte le Tue domande sulle Esperienze Internazionali: da curiosità sulle varie opportunità per studiare la lingua in UK, ai dettagli sui programmi Cambridge International, all’opportunità di ospitare uno studente americano e tanto altro da scoprire.

Apprendere l’inglese da piccoli è un grande vantaggio!

I bambini acquisiscono la lingua spontaneamente, senza sforzi, come hanno fatto con la loro madrelingua, attraverso un processo di apprendimento inconsapevole e sereno. In questo modo acquisiscono fluidità̀ nella comunicazione e naturalità nell’utilizzo della lingua.

Per questo motivo i nostri percorsi formativi sono basati su un mix di attività̀ didattiche stimolanti e tra loro complementari che hanno l’obiettivo di “immergere” il più̀ possibile i bambini in un contesto di lingua inglese.

Se sei tentato di far parte di questa avventura educativa, non perdere l’opportunità di unirti a noi durante gli Open Days: scoprirai come trasformare il percorso educativo dei tuoi bambini in un’avventura coinvolgente e fruttuosa.

Per tutti coloro che parteciperanno e si iscriveranno ad uno dei nostri corsi durante la settimana degli Open Days sono previsti vantaggi ed agevolazioni.

Per maggiori info, chiamate allo 0965.20024.

ih BRITISH SCHOOL – Il mio inglese a Reggio DA SEMPRE.