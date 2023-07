Roberto Re torna dal vivo al “Caposperone Resort” con il nuovo seminario il 7 luglio

L’opportunità di lavorare sulle 5 aree di miglioramento personale, ti sta aspettando il 7 luglio 2023, dalle 20 alle 23, presso il Caposperone Resort & Spa, affacciato sulla suggestiva Costa Viola.

Roberto Re, coach n.1 in Italia di performance e crescita personale, sarà dal vivo per portare il nuovo del seminario serale “Be Your Best One Night”.

Stress, dubbi, ansia e demotivazione accompagnano le tue giornate? Ti accorgi di sprecare tempo in attività improduttive o ti ritrovi ad avere una comunicazione inefficace?

“Be Your Best One Night” potrebbe essere l’occasione che stai cercando per ripristinare l’equilibrio, esprimere il tuo meglio e raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi.

In questo seminario esclusivo, Roberto Re ti accompagnerà attraverso le cinque aree fondamentali di miglioramento: gestione delle emozioni, benessere psicofisico, gestione del tempo, relazioni e comunicazione. Con la sua esperienza trentennale, ti fornirà gli strumenti per lavorare su ognuno di questi aspetti, migliorando la qualità della tua vita.

Molto spesso, trascurare una sola di queste aree può diventare un ostacolo per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Una gestione inadeguata delle emozioni, una scarsa cura del benessere psicofisico, la cattiva gestione del tempo, relazioni problematiche e una comunicazione inefficace possono allontanarci dal traguardo. Roberto Re ti guiderà verso una comprensione più profonda di queste aree e ti fornirà gli strumenti per affrontarle e migliorarle.

Gli strumenti forniti a chi seguirà l’evento consentiranno di capire come esprimere al 100% il proprio potenziale e lavorare in ogni singolo aspetto legato alla propria crescita personale e professionale.

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione al seminario sono disponibili al link: https://robertore.com/tour_be-your-best-one-night/?source=HRD&tc=PR

Chi è Roberto Re

30 anni di esperienza “sul campo”, più di 500.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso”, “Smettila di incasinarti” e “Cambiare senza paura”, hanno superato le 900.000 copie vendute.