Viaggia nel tempo con ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria!

Avete mai sognato di viaggiare nel tempo? Il 27 maggio, IH British School vi porterà con sé ad un viaggio spazio-temporale attraverso i personaggi storici legati a Reggio Calabria

Cosa pensi di far fare ai tuoi figli sabato 27 pomeriggio? E quanto pensi conoscano i personaggi storici legati alla nostra città?

Sapevi che Gianni Versace, considerato uno degli stilisti più innovativi nella storia della moda, e fratello di Donatella Versace, era nato a Reggio Calabria? Sapevi che Edward Lear, era un poeta e pittore inglese che viaggiò per la Calabria dipingendo la sua campagna? E che Richard the Lioneheart (Riccardo cuor di leone)…ma questo lo scopriremo sabato!

Il team della ih BRITISH SCHOOL Reggio Calabria è lieto di invitare i bambini tra 8 e 10 anni ad un viaggio spazio-temporale attraverso i personaggi storici di Reggio Calabria. Squadre di “Time Agents” incontreranno personaggi famosi del passato che hanno avuto un legame speciale con la Calabria, e dovranno affrontare giochi, sfide e ostacoli misteriosi, per salvare la nostra città e la nostra storia!

L’evento si terrà sabato 27 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sul lungomare Falcomatà (punto di incontro stazione Lido).

Durante questo evento, i partecipanti gareggeranno in squadre per completare una serie di compiti e attività, parlare con i personaggi del passato e ritrovare dei misteriosi oggetti smarriti prima di passare alla tappa successiva. Allora si sarà coinvolti in creazioni di bolle giganti per controllare la velocità e la direzione del vento, gare di mongolfiere e realizzazione di figure in bronzo ed altre attività.

Ricorda di portare con te tanta energia e un sorriso contagioso! Non preoccuparti se non parli inglese perfettamente, l’importante è divertirsi e provare nuove cose.

Per tutti coloro che parteciperanno all’evento, ci sarà la possibilità di vincere un percorso gratuito per l’anno academico 2023-2034. I dettagli su come vincere saranno forniti durante l’evento.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario prenotarsi al seguente link: https://www.britishschoolrc.com/may27

Per maggiori info, si può passare in sede in Via Argine Dx Annunziata 13 o chiamare lo 0965.20024.

