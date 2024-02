Ex Reggina: doppia cifra tonda per Fabio Ceravolo, oggi bomber del Fiorenzuola

500 presenze in campionato tra i professionisti, con 100 gol a corredo. Doppia cifra tonda raggiunta da Fabio Ceravolo con la maglia del Fiorenzuola, che lo ha voluto omaggiare con un’apposita targa. L’attaccante locrese classe ’87, cresciuto nella Reggina con la quale ha esordito in Serie A, sta ancora andando a segno in Serie C. Dopo i picchi di carriera toccati con le due promozioni dalla B alla A con le maglie di Benevento e Parma, la prima a suon di gol suoi.

Questo il post pubblicato da Ceravolo su instagram: “Un grande traguardo, quello delle 500 presenze in campionato (549 in tutte le competizioni) tra i professionisti, dove mi preme ringraziare tutte le società per cui ho militato e ha creduto nelle mie qualità calcistiche e umane, Reggina, Pro Vasto, Pisa, Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese, Padova e Fiorenzuola. Grazie anche alla mia famiglia che ogni giorno mi supporta. Perché il calcio regala sempre traguardi emozioni e sentimenti se ci si crede. Ad Maiora Semper”.

