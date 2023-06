Reggina, antipasto di derby: l’Under 12 sconfigge il Catanzaro nella Sila Cup

Con la stagione 2022/23 ormai agli archivi, arriva una soddisfazione per il settore giovanile della Reggina. Il trofeo Sila Cup ha visto l’Under 12 guidata da mister Gianluca Fiume, ottenere un onorevole terzo posto alle spalle della Fiorentina, giunta seconda, e della Triumph Academy di Tirana vincitrice della categoria.

Ad aggiungere orgoglio, c’è il fatto che la finale per il terzo posto abbia visto prevalere la Reggina sui pari età del Catanzaro, al Sila Park Adventure di Cotronei. Un piccolo antipasto di derby, considerato il ritorno in Serie B dei giallorossi per la prossima stagione.

p.f.