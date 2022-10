Cagliari-Reggina, Inzaghi tiene tutti sulla corda: novità Camporese e almeno tre ballottaggi

Undicesimo turno di campionato per la Serie B, con la Reggina di scena a Cagliari contro un avversario che avrà addosso tutta la pressione del risultato. Il club sardo ha sollevato dall’incarico il ds Stefano Capozucca, rafforzando dunque la posizione del tecnico Fabio Liverani che era stato messo in discussione proprio dal navigato dirigente ex Genoa. Gli uomini di Pippo Inzaghi vengono da due sconfitte consecutive, ma non firmerebbero per il pareggio.

Lo ha lasciato ampiamente intendere il tecnico prima della partenza verso la Sardegna, pur lasciando parecchi ballottaggi aperti. Almeno stando a quanto provato in settimana, chiaramente Inzaghi sa come schierare la squadra sul rettangolo di gioco dell’Unipol Domus.

Impossibile stilare una probabile formazione precisa, ma sono emerse un paio di nitide indicazioni. Camporese dovrebbe ritrovare una maglia da titolare in difesa, anche in virtù delle non perfette condizioni di Gagliolo. Come ala destra, favoritissimo Canotto. Da non escludere la presenza di almeno uno tra Giraudo e Liotti: si registrano infatti almeno tre ballottaggi, tutti sulla catena di sinistra nel 4-3-3. Di seguito la lista dei convocati amaranto per Cagliari-Reggina, fischio d’inizio sabato alle 14:00:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Bouah, Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Majer, Obi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Ricci, Rivas.

p.f.