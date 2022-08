Reggina, c’è Di Chiara tra i convocati. Out Camporese contro la Spal

Il primo banco di prova. Dopo la discreta figura in Coppa Italia contro la Sampdoria, il primo turno del campionato di Serie B pone la Spal come primo ostacolo della Reggina di Pippo Inzaghi. Si gioca a Ferrara, dove si attende un buon numero di sostenitori amaranto. Gli estensi sono gli unici ad essersi piazzati dietro la Reggina nello scorso torneo, ad eccezione delle formazioni retrocesse o che hanno disputato i playout.

Ma si son anch’essi rinforzati, motivo per cui potrebbe pesare l’assenza di uno dei nuovi acquisti del ds Massimo Taibi. Infatti Michele Camporese non fa parte della lista dei convocati, si credeva fosse meno grave il problema accusato nel riscaldamento a Genova. Manca dunque una torre in difesa contro il 4-3-1-2 di Venturato, nel quale troverà posto almeno uno tra La Mantia e Moncini: entrambi attaccanti di stazza notevole e pericolosi di testa.

Facile dunque ipotizzare che dalla cintola in giù, Inzaghi riproponga la stessa formazione vista in coppa. Di Chiara è tra i convocati, ma ha sostenuto un solo allenamento con i compagni. Ravaglia tra i pali; difesa a quattro con Pierozzi, Cionek, Gagliolo e Giraudo; Crisetig davanti alla difesa, Liotti mezzala sinistra con ballottaggio tra Fabbian e Lombardi per il posto di mezzala destra. Sono infatti squalificati Lollo e Majer.

Le sroprese potrebbero verificarsi in avanti, dove nessuno appare certo del posto. A Marassi era toccato al tridente Ricci-Menez-Rivas, in Emilia ci potrebbe essere spazio dal primo minuto per Canotto come ala destra nel tridente. In quattro si contendono gli altri due posti: Gori, Menez, Rivas e Cicerelli con gli ultimi due favoriti. Di seguito l’elenco dei convocati di Inzaghi per Spal-Reggina, fischio d’inizio dell’arbitro Perenzoni di Rovereto alle 20:45 di domenica 14 agosto:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lombardi, Situm.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Menez, Gori, Ricci, Rivas, Santander.

p.f.