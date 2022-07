Reggina, tris di ufficializzazioni: Di Stefano, Lombardi e Colombi si vestono di amaranto

La Reggina ha ufficializzato in serata le prime tre operazioni in entrata di calciomercato. Per Lorenzo Di Stefano era già presente in Lega il contratto da domenica, l’attaccante giunge in prestito dalla Sampdoria dopo aver brillato nel torneo Primavera.

Il centrocampista Alessandro Lombardi, raggiante in foto assieme al presidente Marcello Cardona, giunge a titolo definitivo con accordo su base triennale, dopo lo svincolo dall’Imolese. Contratto fino al 2025 anche per Simone Colombi, esperto portiere preso a titolo definitivo dal Parma.