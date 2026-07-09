Cadavere a Reggio Calabria in un sacco: si indaga per omicidio

Macabro ritrovamento avvenuto nel quartiere di Catona, nella zona nord di Reggio Calabria, dove i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nascosto all’interno di un sacco e lasciato tra un accumulo di rifiuti.

Le condizioni del cadavere, ormai in uno stato di decomposizione molto avanzato, non consentono al momento di risalire con certezza all’identità della vittima. Gli investigatori ritengono plausibile che il corpo sia stato abbandonato da diversi giorni, forse proprio con l’intento di rendere più difficile il ritrovamento e rallentare le attività investigative.

Sull’episodio è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, che procede con l’ipotesi di omicidio. Tra gli accertamenti già disposti dall’autorità giudiziaria figura anche l’esame autoptico, che dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e fornire elementi utili sia per l’identificazione della vittima sia per la ricostruzione della dinamica dei fatti.