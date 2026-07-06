Reggina, scatto in pole position: Ginestra favorito per la panchina

di Paolo Ficara – La nuova Reggina pescherà in casa Lotito. Dopo Giancarlo Romairone come direttore sportivo – ufficializzazione slittata ma non in dubbio – c’è un ex Salernitana favorito per la panchina. Si tratta di Ciro Ginestra, già tecnico delle giovanili granata sotto la gestione Lotito.
Il lungo briefing con Mirko Cudini non è bastato a sciogliere le riserve. Nella giornata di martedì, è in programma a Roma proprio l’incontro con mister Ginestra, già contattato dal ds Romairone.
Ginestra, 48 anni ad agosto, viene da un bel biennio al Guidonia Montecelio. Subentrato a gennaio 2025 in Serie D a -11 dalla vetta, ha vinto il campionato con un turno d’anticipo. Salvezza non sofferta quest’ anno in Serie C. È lui il favorito per la panchina della Reggina.