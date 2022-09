Giorgia Meloni parla da futuro premier: “L’Italia ha scelto noi, un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”

“Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più complete sul risultato elettorale. Da quello che emerge, dalle prime proiezioni, penso si possa dire che dagli italiani è arrivata una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Probabilmente, dopo tanto tempo gli italiani potranno avere un governo che esce da una chiara indicazione alle urne”. Lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando i dati sulle elezioni politiche, che vedono la coalizione di centrodestra sfiorare il 44%, con Fratelli d’Italia primo partito in Italia.

Meloni si appresta ad essere la prima presidente del Consiglio donna italiana.

“E’ stata una campagna elettorale non bella, violenta, con toni sopra le righe. Noi l’abbiamo subita, ma l’Italia versa in una situazione particolarmente complessa, che richiede il contributo di tutti e un clima sereno. Serve il rispetto reciproco che è alla base del confronto democratico”.

“Sono rammaricata per i dati sull’astensionismo”, ha aggiunto la leader del partito con la fiamma tricolore. “Ci sono ancora troppi italiani che decidono di non fidarsi delle istituzioni. Vogliamo ricostruire il rapporto tra Stato e cittadini”.

Il commento sul risultato della sua formazione politica, dato al 26%: “Il fatto che FdI sia il primo partito in Italia significa tante cose. Questa è una notte di orgoglio e di riscatto. E’ una vittoria che dedico a tutte le persone che non ci sono più e che meritavano di vedere questa nottata. Quando stanotte sarà passata, noi dovremo ricordarci che noi siamo un punto di partenza. E’ da domani che noi dobbiamo dimostrare il nostro valore. Questo è il tempo della responsabilità.L’Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo. Vogliamo esaltare quello che unisce questo popolo. Questo è il nostro compito e lo onoreremo se saremo chiamati a governati questa nazione.

“Ringrazio Berlusconi, Salvini e Lupi, tutta la coalizione di centrodestra che non si sono risparmiati in questa campagna elettorale. Tutti abbiamo dato il massimo per arrivare a questo risultato. E ringrazio tutti gli italiani che non hanno ascoltato le mistificazioni costruite intorno a noi.

Questa notte ci racconta che scommesse impossibili sono possibili”, ha concluso Meloni.