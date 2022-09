Elezioni, Conte vede il bicchiere mezzo pieno: “M5s primo partito al Sud. Lavoreremo ancora per superare divario con Nord”

“Il Movimento 5 Stelle ha compiuto una grande rimonta. Tutti ci davano in picchiata, ma siamo la terza forza politica. Si prefigura per noi un ruolo di opposizione. Saremo una forza che esprimerà grande coraggio e determinazione. Saremo concentrati per realizzare il programma illustrato durante la campagna elettorale”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, commentando i dati delle elezioni politiche.

“Siamo riusciti a compiere una rimonta in un contesto che ci dava ai margini”, ha ribadito Conte. “Quando hai passione e parli ai cittadini con cuore sincero, i cittadini rispondono”.

L’ex premier si è soffermato su quello che sarà il ruolo dei cinquestelle nel nuovo Parlamento: “Saremo intransigenti. Il centrodestra sarà maggioranza nel Parlamento, non lo è nel Paese. Riprenderemo la battaglia in Parlamento per superare questa legge elettorale; serve uno strumento legislativo che tenga conto della rappresentatività”.

Tra tutti i dati, Conte ne ha voluto evidenziare uno: “Siamo la prima forza politica al Sud e rischiamo di prendere alcuni collegi uninominali. Questo è un dato significativo. La lotta alle diseguaglianze sarà ancora la nostra stella polare. Lavoreremo per superare il divario Sud-Nord. Perché se il Sud non cresce, anche il Nord non potrà esprimere le proprie potenzialità”.

Poi un messaggio a Enrico Letta, segretario nazionale dei dem: “Le scelte compiute da questo gruppo dirigente del Pd hanno compromesso l’efficacia di un’offerta politica che potesse essere competitiva con questo centrodestra”.

Insuccesso per Luigi Di Maio? “Preferisco ricordare le battaglie che abbiamo fatto insieme”.