Coltivava 11 piante di cannabis in giardino: un arresto nel Cosentino

I carabinieri di Mendicino, in un territorio tra Mendicino e Cerisano, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 40enne di Cerisano per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno trovato e sequestrato, nel giardino dell’abitazione dell’indagato, 11 piante di cannabis indica.

Quindi hanno esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione trovando 13 sacchi contenenti complessivamente 25 chili di marijuana essiccata, 13 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un essiccatore di tipo artigianale e 1.700 euro in banconote di piccolo taglio ritenuto provento di spaccio.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato portato in carcere.