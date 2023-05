Ndrangheta operazione “Eureka”, Spiezia: “Ora coalizione investigativa internazionale”

“E’ necessario ormai realizzare una grande coalizione investigativa internazionale che rappresenti un valore aggiunto rispetto agli attuali sistemi, una forza integrata capace di utilizzare sofisticate tecniche di comunicazione e di intelligenza artificiale”. Lo ha detto Filippo Spiezia, vice presidente dell’agenzia Eurojust, intervenendo a Reggio Calabria alla conferenza stampa sull’operazione ‘Eureka’ dei carabinieri del Ros. “A livello europeo – ha sottolineato Spiezia – non si ha memoria di operazioni internazionali precedenti di questo livello. Il crimine internazionale – ha proseguito – e’ ormai il primo pericolo per tutti i cittadini europei”. Spiezia ha poi notato che “l’operazione e’ stata un lungo percorso e i risultati operativi confermano che sono state colpite le organizzazioni non solo criminali, ma anche quelle economiche che le affiancano, come dimostrano i sequestri a Montecarlo, in Germania, Francia e Portogallo. E’ risultato in tutta la sua evidenza l’importanza dell’uso delle moderne tecnologie per analizzare i messaggi criptati”.