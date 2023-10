In uscita il volume “Cortinari Calabri – Studi sull’Aspromonte e dintorni”

La casa editrice di cultura calabrese Kaleidon comunica che ha pubblicato un nuovo volume, il 35esimo della propria Sezione Scientifica, dal titolo “Cortinari Calabri – Studi sull’Aspromonte e dintorni”, ad opera del dr. Pietro Rodà, studioso e autore di numerose pubblicazioni di settore.

Con la precisione dell’esperto e l’amore dell’appassionato della propria terra, l’autore ne descrive 122 fra specie e loro varianti; il volume allarga il suo sguardo di orizzonte fino a descriverne altre 600 tipi di funghi aspromontani, costituendo un importante manuale per tutti gli appassionati, con il quale si colma un vuoto nella conoscenza dei funghi del genere Cortinari che, pur molto diffusi in Calabria, non avevano ancora avuto una corretta descrizione.

Il volume si compone di 304 pagine ed è impreziosito da 255 immagini a colori.

Un libro per veri appassionati e studiosi di una disciplina difficile ma nel contempo affascinante, che svela alcune fra le continue meraviglie che offre il nostro Aspromonte.