Al via la stagione concertistica musicale a Vibo Valentia con i gemelli De Stefano

Domani, 26 settembre 2023, alle ore 18:00, si terrà il ventiduesimo appuntamento della stagione concertistica musicale 2023 organizzata dal Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e da Ama Calabria nell’ambito del 46° MusicAMA Calabria realizzato all’interno del progetto Calabria Straordinaria sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo.

Questo eccezionale evento musicale vedrà esibirsi i talentuosi Gemelli Francesco e Vincenzo De Stefano, due maestri del pianoforte, in un omaggio appassionato alla Russia attraverso alcuni dei capolavori del repertorio a quattro mani.

L’atmosfera magica dell’Auditorium Spirito Santo si riempirà dei suoni incantevoli di compositori del calibro di Johannes Brahms, Arthur Rubinstein, Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov e Sergej Vasil’evič Rachmaninov.

I Gemelli De Stefano, entrambi docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, vantano un curriculum impressionante. Con più di cento premi ottenuti in concorsi nazionali ed internazionali, sia come solisti che in duo, i loro talenti hanno affascinato gli ascoltatori in tutto il mondo. Tra i premi più prestigiosi figurano il “Dranoff” International Two Piano Competition di Miami, l’International Grieg Competition di Oslo, il “Grand Prize” al XIV International Piano Duo Competition di Tokyo, il I° Premio al XIXX Concorso Internazionale “Valentino Bucchi”, il Rubinstein Competition di Mosca e molti altri.

Questo recital promette di essere una serata indimenticabile per tutti gli amanti della musica classica e per chiunque desideri immergersi nell’arte straordinaria del pianoforte.

I Maestri De Stefano ci condurranno in un viaggio emozionante attraverso le composizioni che celebrano la grandezza della musica russa.

La stagione concertistica 2023 si caratterizza di un’ampia offerta di trenta concerti che si snoderanno fino alla fine del mese di ottobre e vedranno esibirsi, tra gli altri, molti docenti del Conservatorio vibonese.

Per ogni ulteriore informazione si invita a visitare i siti ufficiali del Conservatorio “Fausto Torrefranca” e di Ama Calabria.