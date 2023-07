Tropea, Armonie Magna Graecia festival: la soprano Valeria Feola in concerto con il pianista Carmine Rosolia

Prosegue “Armonie Magna Graecia festival”, il festival diretto dal Maestro Emilio Aversano. Gli eventi musicali tra classica, lirica e da camera, che si svolgono nella splendida cornice di Palazzo S. Chiara a Tropea, vedranno protagonista, domenica 30 luglio alle ore 22.00, la soprano Valeria Feola in concerto con il pianista Carmine Rosolia.

Valeria Feola e Carmine Rosolia, offriranno al pubblico momenti di grande musica con: Gounod con Chanson du Roi de Thulé e Air des nijoux (da Faust), Lehar con Romanza della Vilja (da La vedova Allegra), Donizetti con Prendi, per me sei libero (da Elisir d’amore), Rossini con Una voce poco fa (dal Barbiere di Siviglia), Puccini con Quando m’en vo’ (da Bohème) e Tu che di gel sei cinta (da Turandot), Poulenc con Les chemins de l’amour, Lama con Reginella, Di Capua con I’ te vurria vasà e De Curtis con Non ti scordar di me.

Il programma della serata è costruito su una vocalità lirico – leggera di cui la soprano è naturalmente dotata e particolarmente ricercata. Soprano salernitana, si è laureata in canto e teatro musicale presso il Conservatorio di Salerno con 110/110, lode e menzione di merito sotto la guida del M° Irma Tortora. Ha già al suo attivo numerose esperienze artistiche nelle seguenti opere: Barbiere di Siviglia nel ruolo di Rosina presso il Teatro G. Verdi di Salerno, Lo malato immaginario nel ruolo di Erighetta presso il teatro Sannazaro di Napoli, Traviata nel ruolo di Annina, Soprano solista ne la Messa dell’Incoronazione di W.A. Mozart, Il viaggio a Reims nel ruolo di Maddalena, Stabat mater. Vincitrice di primi premi assoluti in diversi concorsi nazionali ed internazionali, possiede molteplici esperienze didattiche, come laboratori di opera lirica e arte scenica e corsi di aggiornamento di arte vocale con professori come Franco Fussi, Ugo Cesari, Stefania Porcaro. Partecipa a numerose masterclass di canto lirico, tecnica ed interpretazione con maestri di fama internazionale quali: Reiner Pachner, Davide Dellisanti, Maria Agresta, Cecilia Gobbi, Marzena Wojak, Laura Cherici, Dora Doceva-Ketuschi.

Armonie Magna Graecia festival è finanziato con risorse PAC 2014/2020 Az. 6.8.3 della Regione Calabria – Calabria Straordinaria

Il festival prosegue fino al 21 ottobre. Di seguito i prossimi appuntamenti in calendario.