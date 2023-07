A Vibo Valentia l’omaggio a “La Traviata”

Sabato 29 luglio alle ore 21,30 a Vibo Valentia nel cortile dell’Ex Caserma Garibaldi di Piazza Diaz si terrà “ Omaggio a La Traviata : concerto in forma scenica”, un evento realizzato dall’Orchestra Sinfonica della Calabria per la seconda stagione concertistica. In scena un cast di grande rilievo diretto dal M°Alberto Veronesi. Una coproduzione Orchestra Sinfonica della Calabria e Traiectoriae inserita, per l’occasione, nel programma del Festival Rapsodie Agresti/ Calabria OperaMusica Festival.

La seconda stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica della Calabria ( realtà presieduta dal Sindaco di Vibo Valentia Dottoressa Maria Linardo e diretta artisticamente dal M° Salvatore Accardo) sta procedendo con grande riscontro di pubblico. Dopo la presentazione nei giorni scorsi di una serie serie dei concerti rossiniani è ora la volta di una degli eventi centrali dell’attività estiva dell’Orchestra. Si tratta di Omaggio a La Traviata: una sintesi dell’opera verdiana in cui l’Orchestra Sinfonica della Calabria diretta dal Maestro Alberto Veronesi accompagnerà i principali duetti, arie e concertati interpretati da un cast di assoluto valore: il soprano canadese Claire Coolen darà vita ad una Violetta sorprendente per qualità vocale e forza interpretativa, il tenore Enrico Guerra sarà un Alfredo di grande energia mentre il ruolo di Germont padre è affidato ad un baritono di ormai consolidata esperienza con Luca Bruno.

A fianco dei protagonisti Francesco Laino nel ruolo del Dottore e Maria Cristina Imbrogno in quelli di Annina.

L’Omaggio a La Traviata è proposto in forma scenica: l’intervento dell’attrice Isabella Quaia condurrà gli spettatori nella ricostruzione poetica dell’opera e la partecipazione dei danzatori Giusy Iantorno e Alessandro Ruffo riporterà il clima delle feste parigine eseguendo una coreografia di Enrica Candela.

La cura dell’interpretazione e la drammaturgia dello spettacolo sono di Franco Marzocchi.