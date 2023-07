Il programma del Kalabria Eco Fest 2023

La terza edizione del raduno che unisce permacultura, benessere personale, difesa del territorio, arte e cultura si terrà il 28-29-30 luglio 2023 nel bosco della Gigliara di Polia in provincia di Vibo Valentia, nel cuore delle Serre Calabresi.

«Quest’anno abbiamo quasi triplicato l’offerta di laboratori, attività e spettacoli rispetto al 2022. Abbiamo ricevuto tante proposte da parte della comunità del KEF e le abbiamo inserite per aumentare non la quantità, ma la qualità dei rapporti di comunità che si creano durante il festival» dichiarano gli organizzatori.

Presente anche un’area bimbi con spettacoli e attività per bambini e bambine da 0 a 99 anni. «I bambini sono un mondo in continua evoluzione. L’area bimbi del KEF non è soltanto una lista di laboratori e attività, ma un universo che vive e respira autonomamente all’insegna dell’organicità e della cooperazione tra tutti i membri della tribù dei piccoli, bimbi, genitori ed educatori» dichiara Elena Garufi, coordinatrice pedagogica del Festival.

Oltre ai laboratori formativi ed esperienziali, anche quest’anno saranno presenti i simposi, gli incontri con relatrici e relatori esperti dedicati a diversi temi: Comunità in transizione e cittadinanza attiva, Permacultura, Cura della Comunità, Comunicazione, Educazione, Difesa del territorio.

L’ingresso al KEF è libero, così come l’accesso all’area campeggio. Per partecipare ai laboratori e richiedere i trattamenti dell’area wellness è richiesta la prenotazione di persona all’infopoint del festival. Le attività cominciano dalla mattina e continuano fino a sera con spettacoli e musica dal vivo.

A rendere il Festival gustoso, ci penserà il punto ristoro del KEF con piatti della cucina popolare preparati con prodotti genuini a km0, opzioni vegane e vegetariane e l’immancabile pizza cotta nel forno a legna, da accompagnare a birra artigianale o vino locale.

E’ possibile scaricare il programma del Kalabria Eco Fest sul sito ufficiale www.kalabriaecofest.it

Il Kalabria Eco Fest nasce per promuovere una cultura ecologica e consapevole, l’arte e l’impegno locale attraverso la partecipazione attiva e inclusiva. Per questo vi aspetta nel bosco della Gigliara di Polia il 28-29-30 luglio 2023 verso un mondo più equo, rigenerativo e consapevole.