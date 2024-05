Er Piotta in concerto il 31 maggio a Taurianova

“Dieci e l’Ode tour” il nuovo tour nazionale di Tommaso Zanello aka “Piotta” prende ispirazione dall’ultimo album uscito a marzo su tutte le piattaforme digitali, e in formato CD e vinile per La Grande Onda, distribuito da Altafonte e Artistfirst.

Il tour arriverà venerdì 31 maggio al Villaggio Sud AgriFest (Contrada Tripoli) di Taurianova dalle ore 22.00.

“Dieci e l’Ode tour” il nuovo tour di Tommaso “Piotta” Zanello parte dal Concertone del Primo Maggio al Circo Massimo, dove l’artista è tornato per la quinta volta.

Lo show attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all’ultimo disco “‘Na notte infame” e a quell’Ode Romana dedicata al fratello Fabio.

Il disco, decimo lavoro di studio, prende infatti tutta l’ispirazione dalla prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi e il romanzo “Corso Trieste”, recentemente pubblicato da La Nave di Teseo e già in ristampa.

Dagli anni di piombo all’Italia campione del Mondo, dal boom bap dei ’90 alle controculture dei ’70, lo storytelling di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, anche dal vivo. Uno spettacolo diverso per suoni e formazione, un viaggio emotivo che racconta il rapporto tra due fratelli tramite la musica, da quella dei cantautori (Rimmel di Francesco De Gregori e Serpico con i Tiromancino) al rock (WOT! con l’inglese Captain Sensible e A testa alta), dal funk (Troppo Avanti con l’amico Caparezza e Spingo io) al rap (Io non ho paura e La Valigia), incluso quello degli esordi ai tempi di Assalti Frontali, Villa Ada Posse e gli amici di crew Colle der Fomento e Cor Veleno (‘Na Notte infame, La Forza che scorre, Ognuno con un sè, l’omaggio a Primo Brown), da alcune sue storiche hit (La Grande Onda, Vengo dal Colosseo, 7 vizi Capitale) alle colonne sonore (Suburra, La Mossa del Giaguaro, Ciclico), fino agli ultimi singoli Lode a Dio, Professore, Se se se se e il pezzo manifesto Figli di un temporale.

Sul palco con Piotta il compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), il polistrumentista Augusto AKU Pallocca (sax, synth, rap), Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), accompagnati dal sound engineer e dai visual di Cristiano Boffi.

Queste le prime date del calendario (in aggiornamento):

mercoledì 01/5 Circo Massimo – Roma

venerdì 10/5 Hiroshima Mon Amour – Torino

venerdì 31/5 Villaggio Sud AgriFest – Taurianova (RC)

mercoledì 5/6 Festa della Birra – Roncadello (FC)

venerdì 7/6 Carabattole Love Park – Agliana (PT)

venerdì 13/6 Sassari Beer Fest – Sassari

sabato 15/6 Villa Ada Festival – Roma

venerdì 28/6 Chiana Libera Tutti – Bettolle (SI)

giovedì 04/7 Musica in Villa 2024 – Rivignano Teor (UD)

giovedì 11/7 TNT Fest – Pinasca (TO)

sabato 20/7 RB Festival – Fucecchio (FI)

sabato 27/7 Festa della Birra – Teano (CE)

domenica 28/7 Perarock – Arcugnano (VI)