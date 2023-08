Parco archeologico Locri Epizefiri: ecco i prossimi eventi in programma

La stagione estiva volge alla conclusione mentre continuano gli eventi di valorizzazione del Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri, con un programma ancora una volta fitto di appuntamenti.

Il 24 agosto alle ore 18.00, al Museo archeologico nazionale, sarà presentata in anteprima la nuova rassegna ideata e curata dalla Direttrice Elena Trunfio dal titolo “Didaskalìa – Lezioni smart” che si snoderà per il periodo autunno/inverno.

“L’iniziativa ha lo scopo di rendere il nostro museo una scuola aperta a tutti, intesa come un luogo in cui incontrarsi per condividere saperi, un momento per avvicinare studenti, studiosi e appassionati alla metodologia della ricerca scientifica, attraverso il coinvolgimento dei esperti in settori e temi via via diversi – ha spiegato la Direttrice e ideatrice della rassegna Elena Trunfio – Le nostre “lezioni smart” non sono semplici seminari divulgativi, ma incontri in cui trasferire operativamente nozioni, metodi e nuovi approcci alla ricerca. Lo scopo è quello di creare intorno al museo una comunità di appassionati, studiosi ed esperti, che possano trovare a Locri Epizefiri un luogo dove aggiornarsi, proporre le proprie ricerche, condividere esperienze”. Nella prima “lezione smart” si parlerà di Medioevo, insieme all’archeologo Giuseppe Hyeraci che tratterà il tema “Introduzione allo studio e alla conoscenza della ceramica medievale in Calabria. Produzioni, consumi, connessioni”, un viaggio alla scoperta del ruolo della Calabria nel Mediterraneo attraverso la cultura materiale. L’ingresso è gratuito.

Il 25 agosto si svolgerà l’apertura straordinaria del Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri con visite guidate a cura dell’Archeoclub Locri, dalle ore 20.00 alle 23.00. Durante l’apertura sarà poi possibile partecipare all’iniziativa “Usque ad Sidera” che darà la possibilità ai visitatori di contemplare le stelle al telescopio grazie alla collaborazione del Planetario di Reggio Calabria, nonché di visitare una piccola mostra sui corpi celesti. L’evento si svolge al solo costo del biglietto di ingresso.

Il 26 agosto torna la grande musica al Teatro Greco Romano, dalle 21.30 si esibirà l’Orchestra Giovanile di Fiati “G. Scerra” di Delianuova (RC), diretta dal M° Gaetano Pisano e promossa dall’Associazione Culturale Nicola Spadaro. L’evento e realizzato nell’ambito del progetto “Calabria Straordinaria” della Regione Calabria ed è organizzato in collaborazione con i Comuni di Locri e Portigliola.

La programmazione agostana sarà inaugurata con il teatro, con un doppio appuntamento: il 5 agosto presso il Complesso Museale del Casino Macrì andrà in scena “Ulisse Contemporaneo. La parola, il verso e il mare”, con Elisabetta Pozzi e Francesco Migliaccio, accompagnati dalle musiche dal vivo dei Quartaumentata e Trio Jazz di Francesco Scaramuzzino, mentre il 6 agosto, presso il Teatro greco romano, nell’ambito dello stesso ciclo, si terrà “Ulisse Contemporaneo. La Grecia”. Lo spettacolo, curato dal Comune di Portigliola, si svolge nell’ambito di un progetto della QAcademy Impresa Sociale che coinvolgerà inoltre il Parco Archeologico di Tuscolo e l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Il cartellone del Festival del Teatro Antico di Portigliola proseguirà inoltre nelle date del 8-12-15-20 agosto, con la proposizione di spettacoli del teatro antico e di quello contemporaneo.

Dal 7 agosto fino al 17, sarà invece visitabile presso il Complesso Museale del Casino Macrì la mostra fotografica promossa dal Comune di Locri “Sofia Uslenghi. Radici” a cura di Stefania Fiato e l’allestimento di Beatrice Bruzzì. L’inaugurazione della mostra è prevista per il 7 agosto a partire dalle ore 19.30.

Non mancheranno gli appuntamenti divulgativi grazie al secondo appuntamento con le passeggiate archeologiche a cura dell’Archeoclub di Locri che, giorno 13, dalle ore 18.00, condurrà i visitatori alla scoperta delle vestigia romane del Parco.

Appuntamento quindi al Parco Archeologico Nazionale di Locri che è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle 20.00 (con ultimo ingresso alle 18.45). Si ricorda che dal 6 agosto, in ottemperanza a quanto stabilito dalle recenti norme per il contenimento del contagio da COVID-19, l’accesso ai Musei e ai luoghi della cultura statali è consentito esclusivamente a coloro che sono muniti di Green Pass Sanitario.

Il 2 settembre alle ore 21.30 presso la Biblioteca di Palazzo Nieddu torna “GENIUS LOCI” kermesse a cura di Stefania Fiato, con una tavola rotonda dialogica che non solo tirerà le fila dell’evento espositivo tuttora in corso a Casino Macrì (GENIUS LOCI AMALIA DE BERNARDIS/ROBERTO GHEZZI) ma sonderà piste e temi più articolati, come la natura stessa della performance come futuro dell’arte contemporanea. Le attività proseguiranno il 3 e il 5 settembre con le performance di Amalia De Bernardis e si concluderanno giorno 6 settembre al Parco archeologico per il finissage della mostra, dalle ore 17.30.

Il 3 settembre l’ingresso al Parco e ai Musei locresi sarà gratuito nell’ambito della prima domenica del mese.