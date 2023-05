Concerto del Duo Alessandro Carere – Daniele Ciullo a Le Cisterne di Gioia Tauro

Sabato 27 maggio 2023 alle ore 19,00 presso la sala le Cisterne avrà luogo il concerto del flautista Alessandro Carere e del pianista Daniele Ciullo. L’evento, promosso congiuntamente da MA Calabria e Associazione Musica Insieme con al collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro. L’evento concertistico si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria e il finanziamento con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Alessandro Carere, nato a Reggio Calabria nel 1980, ha conseguito il diploma di flauto a soli sedici anni con il massimo dei voti presso il Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria sotto la guida di M.Cecchini. Conclusi gli studi si è perfezionato con M.Scappini ed ha frequentato corsi di alto perfezionamento musicale con G.Roselli, A.Amenduni, A.Oliva, J.C.Gerard, R.Pucci, M.Marasco, M.Zoni, S.Vella, G.Roselli e con le prime parti del Teatro Alla Scala di Milano: D.Formisano presso la “Scuola Musicale di Milano”, B.Cavallo presso l’Istituzione Musicale Etnea e l’Accademia Flautistica di Imola dove consegue il diploma triennale con la qualifica di “Master” massimo riconoscimento attribuito dalla scuola. Giovanissimo si è imposto all’attenzione del panorama musicale nazionale vincendo decine di concorsi nazionali e internazionali.

In qualità di solista si è esibito con l’Orchestra del Teatro Cilea, l’Orchestra da camera Musica Antiqua, l’orchestra da camera Brio Barocco, l’Orchestra I Virtuosi di Moldavia, l’Orchestra Vinci, eseguendo i Concerti di Vivaldi, Mozart, Mercadante, C.P.E.Bach, Bach Brandeburghese oltre a parafrasi d’opera per flauto solista di Borne, Krakamp e Tchaikovsky. Primo flauto di numerose orchestre si è esibito sotto la direzione di S.Lastella, A.Cipriani, S.Lucarelli, R.Gessi, F. Di Mauro, C.Montanaro, A.Guingal, Frizza, Morandi, R.Bradshaw, C.Attard, J.Kovacev, C.Palleschi, N.Luisotti, F.Pirone, N.Muus, F.I. Ciampa, Daniel Oren, in produzioni con la presenza di artisti come G.Filianoti, D.Rancatore, S.Krilov, L.Nucci, C.Chailly, G.Proietti, N.Kotova, S.Vasilleva. Svolge un’intensa attività concertistica da solista e in diverse formazioni cameristiche, la sua attività lo ha portato ad esibirsi in diverse città italiane ed all’estero (Toronto, Montreal, Malta, Madrid Saragoza). E’ stato più volte recensito su riviste flautistiche come FALAUT, SIRYNX. Attivo didatta tiene regolarmente corsi annuali e masterclass. Ha inciso per i corsi di formazione di base i “15 studi dilettevoli e progressivi per flauto op.33” di E.Koheler, i “58 studi per flauto” di G.Gariboldi e un metodo per flauto per i corsi ad indirizzo musicale delle scuole medie statali. Ha pubblicato una raccolta in due volumi dal titolo “Start” sulla tecnica flautistica per studenti di corsi avanzati. E’ docente di flauto presso il Conservatorio A.Scontrino di Trapani. Daniele Ciullo nato a Perugia nel 1966, ha studiato pianoforte presso il Conservatorio di questa città, diplomandosi sotto la guida della prof.ssa Patrizia Romano col massimo dei voti e con la lode. Premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, si è perfezionato al Mozarteum di Salisburgo con Tatiana Nikolaeva e Alfons Kontarsky e presso l’Accademia Chigiana di Siena con Joaquin Achucarro; oltre che con Sergio Fiorentino, Fausto Zadra, Paul Trein e Mirta Herrera, che è stata a lungo la sua insegnante. La sua attività concertistica lo ha portato a suonare per manifestazioni e associazioni musicali in tutta Italia e in Germania, Francia, Spagna, Olanda, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Austria, Malta e Portogallo, riscuotendo ovunque successo di pubblico e apprezzamenti dalla critica. Ha eseguito – insieme ad Ennio Nicotra, Cristina Capano, Bruno Canino, Antonio Ballista ed altri – le musiche del film documentario “Play” sulla direzione d’orchestra del regista M. D’Anolfi.

Si è laureato con 110 e lode in Storia della Musica presso l’Università di Perugia con una tesi analitica sulla Sonata per pianoforte di A. Berg, che è stata poi pubblicata sulla rivista specializzata “Esercizi”, e su cui ha tenuto anche alcune conferenze-concerto. Si è dedicato alla musica da camera collaborando con strumentisti quali il clarinettista Ciro Scarponi, il flautista Luciano Tristaino, il chitarrista David Russell, ed altri. E’stato per molti anni pianista e preparatore del Coro Lirico dell’Umbria e del Coro dell’Università degli Studi di Perugia – diretto negli anni da affermati direttori come Salvatore Silivestro, Claudio Fabbrizi e Carlo Palleschi – insieme al quale fra l’altro ha collaborato con Radio3 alla trasmissione “La Barcaccia” di Raitre per una realizzazione in diretta di opere in forma di concerto con pianoforte insieme a solisti di fama internazionale come P. Cappuccilli, M. Oliviero, G. Taddei ed altri. Ha svolto attività concertistica anche come voce di tenore, prediligendo la musica antica e la polifonia sacra e profana. Dirige il coro “Nicola Antonio Manfroce” di Palmi. E’ docente di pianoforte presso la Scuola Media Statale di Taurianova (RC).

Il programma prevede l’esecuzione capolavori musicali di Philippe Gaubert, Franz Doppler, Gaetano Donizetti, Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Francois Borne.