Bronzi 50, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria arrivano ‘Le Vibrazioni’

Le Vibrazioni in concerto a Reggio Calabria. È così che si concluderà la grande giornata di oggi, in cui ricorre l’anniversario vero e proprio del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Nell’ambito delle grandi celebrazioni legate al Cinquantenario, infatti, la Regione Calabria ha inteso regalare una chicca alla cittadinanza ed ai turisti, un evento che vada anche al di là dell’appuntamento con la storia, in chiusura di questa giornata da ricordare.

INGRESSO LIBERO all’Arena dello Stretto intitolata al senatore Ciccio Franco.

Promossa dal Consiglio regionale della Calabria, “La notte dei Bronzi di Riace”, dopo il salotto culturale vedrà dunque protagonista sullo stesso palco il famoso quartetto capitanato dal frontman Francesco Sarcina, principale compositore. Al fianco del noto cantante e musicista ci saranno come sempre: il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda, insieme dal 1999.

Inizio della serata alle ore 20:00. E dalle 21:30, spazio al pop/rock de “Le Vibrazioni”, in questi ultimi anni annoverati anche tra i gruppi musicali in primo piano al Festival di Sanremo e con alle spalle 6 album pubblicati.