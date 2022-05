Isola Capo Rizzuto: al via il “Le Castella Music Fest”

Anche Isola Capo Rizzuto si prepara ad avere una stagione estiva di alto rango, fatta di grandi eventi, come altre note località calabresi. Da quest’anno, infatti, parte il “Le Castella Music Fest”, una manifestazione che ha al suo interno una serie di eventi con artisti di fama nazionale che esibiranno in quella che un tempo era la località di punta del turismo calabrese e che quest’amministrazione ha intenzione di far tornare tale insieme a tutto il territorio di Isola Capo Rizzuto.

Il “Le Castella Music Fest” nasce in collaborazione con Ticket Service Calabria e mira a migliorarsi anno dopo anno fino a diventare uno dei maggiori punti di riferimento delle estati calabresi. Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga sottolinea la potenzialità di questo evento: “È una manifestazione importante che porterà benefici a tutto il territorio e non solo a Le Castella, l’obiettivo è quello di promuovere le nostre coste e le nostre bellezze anche questi grandi personaggi”.

“Il Le Castella Music Fest è destinato a crescere nel tempo e, anche se ancora in fase embrionale, sono certa che già da quest’estate vedremo i risultati, la strada intrapresa è quella giusta per riportare in alto Isola di Capo Rizzuto”. “Questo – sottolinea il Primo Cittadino – non è certamente l’unico evento in programma, stiamo allestendo un calendario che tenga in considerazione tutte le frazioni con animazioni, serate di musica e caberet e altri grandi eventi. A breve presenteremo il tutto, per ora vi invito a seguire i canali social del Le Castella Music Fest per conoscere gli artisti che ne prenderanno parte”.