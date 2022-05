“Le Castella Music Fest”: il 12 agosto a Isola Capo Rizzuto (Kr) ci sarà il concerto di Il Tre con il tour “Ali Black”

Il Tre sarà il primo grande ospiti del Le Castella Music Fest, il nuovo progetto di spettacoli dal vivo che si svolgerà al porticciolo di Isola Capo Rizzuto, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, nella persona del sindaco Maria Grazia Vittimberga, che ha anche la delega al Turismo.

Il Tre arriverà a Le Castella il prossimo 12 agosto, per l’unica tappa regionale del tour “Ali Black”.

Il Tre, romano classe ’97, ha iniziato a farsi notare in seguito alla vittoria nel 2016 del “One shot game” uno dei contest nazionali più importanti con oltre 400 partecipanti da tutta Italia. Nel 2018 da totale indipendente rilascia il mixtape “Cracovia vol.2” e esaurisce le copie fisiche in meno di una settimana. A Giugno esce il suo primo singolo ufficiale “Bella Guido” che entra subito in Top Viral di Spotify, e a novembre dello stesso anno Il Tre è protagonista del format Youtube real talk che regala all’artista una grande attenzione mediatica. Dopo un dj set tour nei club italiani Il Tre firma per Atlantic records/Warner music dove pubblica prima “L’importante”, poi la street hit “Cracovia p.3”, certificato Oro, “Le vostre madri”, “Fight” e infine “Te lo prometto”, certificato Platino.

Le prevendite per il concerto de Il Tre a Le castella apriranno online attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes, alle ore 14.00 di martedì 10 maggio; nelle prevendite fisiche abituali a partire dalle 14.00 del 15 maggio.