JazzAmore, all’Unical arriva la Eric Darius band: prima volta in Calabria per il sassofonista che ha rotto gli schemi del jazz moderno

Sarà la Eric Darius band a calcare le scene di JazzAmore per il secondo appuntamento al Teatro Auditorium Unical previsto per martedì 27 febbraio.

Giunta alla terza stagione, la rassegna promossa da MK Live con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Università della Calabria, prosegue con il live del sassofonista, cantautore, produttore e interprete americano Eric Darius che, con la sua produzione e le sue performance in giro per il mondo, sta rompendo gli schemi del jazz moderno.

Ad accompagnare Darius saranno Emiliano Pari, Antonio Castrovillari, Alex Lofoco, Enzo Astone e le incursioni vocali di Roberta Gentile.

Con il suo salto iconico e caratteristico e l’energia accattivante della folla durante le sue esibizioni dal vivo, il sassofonista si contraddistingue per una visione artistica in continua evoluzione, spingendo senza paura tutti i confini musicali fondendo in modo innovativo il jazz con elementi di R&B, hip-hop, funk, pop e molto altro.

Con otto album acclamati a suo nome, Eric Darius continua a essere una forza singolare sulla scena musicale, aprendo nuovi percorsi e colmando i divari generazionali.

Ad oggi, ha collezionato cinque singoli di successo n. 1 e 17 successi radiofonici nella top 10 della classifica del jazz contemporaneo di Billboard. È stato il miglior artista jazz dell’anno del SESAC nel 2015, il miglior jazz, sassofonista, compositore, produttore e musicista dell’anno dei Citril Starz Awards nel 2017 e, più recentemente, è stato selezionato come artista dell’anno al Rehoboth Beach Jazz Festival per il 2022.

Dal condividere il palco con artisti vincitori del GRAMMY® Award come Prince, Mary J. Blige, Jamie Foxx, David Foster e George Benson per citarne alcuni; alle apparizioni televisive in The X Factor di FOX e Mob City di TNT, alla gestione del suo SagiDarius Etichetta musicale, ospite annuale del San Diego Smooth Jazz Festival, del Mexico Jazz Experience e del Paris Smooth Jazz Festival, l’impatto di Eric sull’industria musicale è innegabile.

Con i suoi innumerevoli riconoscimenti e il suo impegno nel fare la differenza attraverso l’educazione musicale nelle scuole, Eric Darius è un faro di talento e dedizione senza precedenti nel mondo dell’intrattenimento di oggi.

Appuntamento al TAU, dunque, martedì 7 febbraio alle 21,00.

Biglietti in prevendita su: https://link.dice.fm/EricDariusBand.

Sarà possibile acquistare i ticket anche presso INPRIMAFILA, in via Guglielmo Marconi 140 a Cosenza, oppure direttamente ai botteghini la sera del concerto.

Ticket Ridotto UniCal per studenti, docenti e personale UniCal che esibiranno il tesserino UniCal.

Apertura botteghino: 19:00

Apertura porte: 20:30

Inizio spettacolo: 21:00

Per altre info: info@mklive.it.