Autunno Musicale 2023: al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza “Il romanticismo nella musica” con Christoph Ewers e Michael Kun

Il pianista di origine tedesca MICHAEL KUHN ha iniziato la sua carriera musicale prendendo lezioni di pianoforte dal pianista russo L. Straub-Borsunov. Ha studiato al conservatorio di Berlino e successivamente è entrato a far parte del professor Günter Reinhold a Karlsruhe dove si è laureato con lode.Kuhn ha vinto i primi premi in vari concorsi e ha ricevuto borse di studio per “eccezionali risultati artistici” dall’industria e dal commercio e dall’Associazione europea degli insegnanti di pianoforte a Basilea, in Svizzera. È molto versatile e ha effettuato numerose registrazioni televisive, radiofoniche e dal vivo, nonché produzioni di compact disc al conservatorio di Karlsruhe. Insegna presso la scuola di musica di Schönaich e da maggio 2020 presso la scuola di musica di Tubinga e inoltre presso la “International Academy of musical education” di Karlsruhe. Il suo debutto internazionale è avvenuto nel 1991 con tre concerti in Israele (Teatro di Gerusalemme; Haifa e Nethanja). Poi ha iniziato una brillante carriera concertistica, che lo ha portato in Francia, Spagna, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Polonia, Macedonia e Lussemburgo. Ha anche effettuato tournée in Messico e negli Stati Uniti, con concerti a Los Alamos, Las Cruces, Juarez e Albuquerque ed è stato invitato dalla “International Chopin Society” per un recital nella Fox Fine Arts Recital Hall di El Paso. Inoltre, ha tenuto corsi di perfezionamento per pianisti in Germania e presso la “New Mexico State University” negli Stati Uniti. kovsky, Rachmaninoff e Moszkowsky con varie rinomate orchestre come la Filarmonica di Stato Polacca, la Filarmonica di Vogtland, l’Orchestra della Polizia di Stato del Baden-Württemberg, la Giovane Filarmonica di Brandeburgo. È membro degli Armonisti del Belcanto e del Coro Montanara originale di fama mondiale (dal 2018 ne è anche l’amministratore delegato). Dal 1999 è il primo presidente dell’iniziativa culturale pro arte e. V., dal 2019 organizza la rinomata serie di concerti da camera a Schloss Dätzingen, Germania. CHRISTOPH EWERS viene dal sud della Germania e ha studiato musica sacra e pianoforte alla Musikhochschule di Stoccarda. Lui proseguì a Tubinga, dove studiò Medicina. Dopo aver lavorato per 20 anni come medico generico in uno studio privato, ridusse l’orario di lavoro come medico, seguì ulteriori corsi con insegnanti di pianoforte di grande fama e iniziò a svolgere professionalmente la carriera di pianista. Ormai da diversi anni, Christoph ha terminato il suo lavoro di medico per proseguire la sua carriera musicale. Può vantare esibizioni di successo in Germania, Italia, Spagna, Belgio, Francia come solista, come in duo con il fratello minore Michael (violino) e come duo pianistico con Michael Kuhn. Coopera come a partner di musica da camera con musicisti di fama internazionale, lavorando come arrangiatore musicale, compositore e a volte come direttore d’orchestra, arricchendo il suo stile di vita unico ed eccezionale.