“Il Volo di Icaro” – Al MARCA un evento multidisciplinare che unisce mito, arte e visione contemporanea

Un racconto che nasce dal mito e si trasforma in esperienza artistica totale. È questo lo spirito de “Il Volo di Icaro”, l’evento multidisciplinare ideato e diretto dalla regista Tania Romeo, che il 5 dicembre porterà il Museo MARCA di Catanzaro al centro di una serata di grande intensità estetica ed emotiva.

Un percorso immersivo che unisce arte, teatro, danza, moda, critica e letteratura, trasformando gli spazi museali in un luogo narrativo dove immagine, gesto e parola si intrecciano per restituire la forza simbolica del mito di Icaro e la sua attualissima capacità di parlare all’uomo contemporaneo.

A sostenere la visione del progetto saranno tre studiosi di rilievo internazionale: Prof. Jean-François Bachis, critico, semiologo e archivista; Prof.ssa Mary Rose Florio, semiologa e archivista; Prof. Giuseppe Giglio, storico dell’arte

Tre sguardi complementari che offriranno chiavi di lettura nuove e profonde sul mito di Icaro e sulla sua reinterpretazione artistica contemporanea.

Il Volo di Icaro si arricchisce della presenza di personalità di grande valore culturale: Antonio Affidato, scultore; Salvatore Migale e Ludovica Gualtieri, fashion designer; Paola Rubino, attrice; Pachi Jordan, regista; Gianni Savarese, Maestro “Nobel dell’Arte”, ospite d’onore; M° Letizia Cucciarelli, artista di rilevanza nazionale.

Presenze che ampliano lo spettro espressivo dell’evento, mettendo in dialogo linguaggi e sensibilità differenti.

Il vernissage delle 21:00 sarà arricchito da momenti performativi: le coreografie del M° Terry Surace, che restituiranno il pathos del volo e della caduta; la performance teatrale di Giuseppe Zavaglia nel ruolo di Icaro; l’interpretazione di Tania Romeo, che darà voce e corpo a Naukrates, madre di Icaro, figura tragica e intensamente emotiva.

L’evento si apre alla partecipazione del territorio grazie alla collaborazione di: Associazione Solaria (Presidente Sandro Benincasa); Associazione CulturaSila (Presidente Chiaffredo Manno); APS Calabria Letteraria (Presidente Pasquale Talarico).

Il percorso espositivo presenterà opere di numerosi artisti, tra cui Patrizio Arabito, Vincenzo Andracchio, Piera Bachiocco Feliziani, Luigia Boccalone, Letizia Cucciarelli, Patrizia Crupi, Claudio Cuomo, Paola D’Antuono, Ornella De Rosa, Rosanna Di Cecca, Umberto Falbo, Graziella Ferlito, Maurizio Fulginiti, Pino Monteleone, Federica Marin, Paola Moglia, Massimo Monforte, Anna Nuzzo, Gisella Occhiuzzi, Francesca Patitucci, Luigi Perenz, Carla Patella, Simonetta Pantalloni, Paola Salomé, Irene Sitibondo, Stefano Scalabrino, Michele Straface, Cristiano Sandonà (SANDOS).

Una costellazione di linguaggi e materiali che restituisce la pluralità delle sensibilità contemporanee.

La rassegna letteraria coinvolgerà Daniela Rabia, Michele De Luca e Siria Scarfò, mentre dal 13 al 18 dicembre, dalle 10:00 alle 12:30, il Maestro Scarpino guiderà un laboratorio di intaglio del legno, aperto a chi desidera avvicinarsi a questa antica tecnica.

“Il Volo di Icaro“, sotto la direzione artistica di Tania Romeo, non è solo un evento: è un’esperienza, un incontro tra discipline, una celebrazione del mito che diventa metafora del desiderio umano di superare i propri limiti.

Un’occasione preziosa per vivere l’arte non come semplice osservazione, ma come immersione emotiva e intellettuale.

Una serata che promette di lasciare un segno profondo nella scena culturale calabrese.