Catanzaro, conto alla rovescia per la VI edizione della manifestazione “Artisti in corsia”

Il conto alla rovescia per la VI edizione della manifestazione “Artisti in corsia” è iniziato. La manifestazione, organizzata dall’associazione Acsa&Ste Ets, presieduta dal dottor Giuseppe Raiola, in collaborazione con Lions Club Catanzaro Host, Lions Club International Distretto 108 YA, e la preziosa collaborazione dell’U.S. Catanzaro 1929, andrà in scena venerdì 15 dicembre alle 20.30 nel Teatro Comunale.

La musica e l’arte diventano linguaggio universale con cui condividere momenti di divertimento – grazie anche alla presenza del cabarettista Gennaro Calabrese direttamente da “Made in Sud” – all’insegna della solidarietà: anche in questa edizione, infatti, i proventi della vendita dei biglietti sarà interamente impiegato nel progetto “We will make your dream come true”, grazie a cui vengono ricevute le segnalazioni dai reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica del ‘Pugliese-Ciaccio’ per la realizzazione dei sogni dei piccoli degenti.

E anche quest’anno, la dirigenza e tutta l’US Catanzaro 1929, con il presidente Floriano Noto in testa, affiancheranno gli organizzatori di “Artisti in Corsia”. I Giallorossi sono stati molto vicini a queste problematiche, contribuendo alla realizzazione del sogno di alcuni pazienti, dopo aver realizzato il sogno di un’intera città: la serie B.

Un’alleanza del cuore quella con l’U.S. Catanzaro che prende corpo anche nella organizzazione della conferenza stampa dell’evento che si terrà proprio nella Sala conferenze dello Stadio “Ceravolo”, martedì 5 dicembre alle 17.30 alla presenza del direttore generale giallorosso Diego Foresti assieme al dottor Giuseppe Raiola, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e Direttore SOC di Pediatria dell’Azienda Universitaria-Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro e presidente regionale Unicef. Sarà anche presente il difensore del Catanzaro, Stefano Scognamillo e, per l’occasione, sarà presentata la maglia con la quale le Aquile giocheranno il prossimo 23 dicembre contro il Brescia: le stesse saranno messe all’asta e il ricavato devoluto in beneficenza all’Associazione.