Il duo Marco Crisafulli, flauto – Michele Campo, pianoforte in concerto alla Biblioteca Comunale di San Mango d’Aquino

Sabato 4 febbraio 2023 con inizio alle ore 18,30 avrà luogo presso la biblioteca Comunale di San Mango d’Aquino un concerto del duo Marco Crisafulli, flauto – Michele Campo, pianoforte. La manifestazione è organizzata congiuntamente da AMA Calabria e Associazione Amici della Musica con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di San Mango d’Aquino, della biblioteca e dell’Associazione Culturale Muricello.

Marco Crisafulli si diploma in Flauto Traverso nel 2011, presso il Conservatorio “A. Corelli” di

Messina, sotto la guida del M° Salvatore Ferrisi. Nello stesso Conservatorio consegue poi il Diploma Accademico di II° Livello a Indirizzo Didattico ed il Diploma Accademico di II° Livello in Flauto. Nel 2019 conclude gli studi del Diploma Accademico di II° Livello in Musica da Camera

Strumentale presso il Conservatorio di Musica “A. Scarlatti” di Palermo, sotto la guida dei Maestri Alberto Giacchino e Federico Stassi. È vincitore di numerosi premi in concorsi musicali nazionali ed internazionali. Vincitore di numerose audizioni con prestigiose orchestre, per due anni ha collaborato con la Orchestra Giovanile del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dal M° Aldo Ceccato e dai Maestri Carlo Donadio e Roberto De Maio, con cui collabora fino al 2018. Nel 2019 è idoneo alle audizioni per flauto della “Roma Tre Orchestra”, Orchestra dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Frequenta numerose Masterclass con flautisti di fama internazionale, tra i quali: Peter Lukas Graf, Claudi Arimany, Cristoph Hartmann, Salvatore Vella, Giampaolo Pretto, Stefano Parrino, Pepe Sotorres. Dal 2017 al 2019 è allievo effettivo della classe del M° Andrea Oliva nei corsi di Alto Perfezionamento “I Fiati” dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Michele Campo inizia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni e nel Luglio del 2007 consegue

brillantemente il Diploma di Pianoforte sotto la guida del M° Paolo Pollice presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e nello stesso Conservatorio nel 2010 si diploma con ottimivoti in Clavicembalo con il M° Paolo Dellisanti Prevedello. Nel Maggio2013 consegue la laurea di II livello in “Musica, scienza e tecnologia del suono” indirizzo interpretativo-esecutivo con il massimo dei voti e la lode con la tesi sperimentale “Il tocco pianistico fra storia e scienza” presso il Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” e il Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Infine, nel Luglio 2019 consegue la laurea di II livello in Musica da Camera con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo sotto la guida del M° Alberto Giacchino. Ha vinto numerosi concorsi pianistici Nazionali ed Europei e si è esibito come solista e componente di gruppi da camera in concerti presso prestigiose istituzioni musicali. Nel Maggio 2014 ha registrato insieme al Maestro Maurizio Baglini, 4 video lezioni streaming, per iClassical Accademy e nel Maggio del 2016 ha eseguito il concerto KV467 di W. A. Mozart con l’Orchestra da Camera “Città di Fondi” diretta dal M° Andrea Vela e nel Giugno 2017 ha eseguito il concerto KV453 di W. A. Mozart con l’Orchestra da Camera “Città di Fondi” diretta dal M° Grigor Polikarov.

In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini, Gaetano Donizetti, Richard Wagner, Pietro Morlacchi e Vittorio Monti.