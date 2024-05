Jazz Today: a Lamezia Terme il trio Gipsy guidato da Paolo Viscardi

Nuovo appuntamento della rassegna Jazz Today a Lamezia Terme che ospiterà un Trio di eccezione con un genere amato da tutto il mondo il Gipsy Jazz.

Il trio è capitanato dal musicista cosentino Paolo Viscardi, Chitarrista, Didatta e Compositore e Fonico.

Paolo VISCARDI si è diplomato in Chitarra Jazz con il massimo dei voti presso il Centro Didattico Musicale ” C.D.M ” di Milano e ha frequentato i corsi di Roccella Jonica Jazz, Seminari con Bebo Ferra, Enrico Pieranunzi, Javier Girotto, Luciano Zadro e molti altri. Ha partecipato ad importanti Workshop e Clinic: con Stochelo Rosenberg, Franco Cerri, Enrico Pierannunzi, Bebo Ferra, Pietro Condorelli, George Benson, Mike Stern, Baba Sissoko, Gigi Cifarelli, Massimo Moriconi, Stefano Bollani, Antonio Calcagnile, Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, Danilo Rea.

Ha suonato e collaborato con Baba Sissoko, Mariella Nava, Lighea, Gatto Pancieri, Salvatore Russo, Daniele Comoglio, Daniele Scannapieco, Luciano Zadro ed altri.

Ha tenuto Master presso varie Associazioni in tutta Italia.

Il repertorio del concerto sarà basato in particolare sulla musica manouche, uno degli stili del jazz sviluppato dal chitarrista Django Reinhardt a Parigi negli anni ‘30. Questo genere musicale trae la sua origine dall’esperienza artistica del chitarrista Django Reinhardt , che ne è considerato l’ideatore e il massimo esponente: egli ha reso possibile l’unione tra l’antica tradizione musicale gitana del ceppo dei Manuches e il Jazz Americano. Paolo Viscardi sarà accompagnato da due valenti musicisti, Francesco Greco alla chitarra e Antonio Veltri al contrabbasso.

Il Direttore Artistico Andrea Brissa, figura cardine della Rassegna Jazz Today, è soddisfatto per come sta procedendo la rassegna che è partita nel mese di novembre 2023 e sta continuando ottenendo lusinghieri giudizi di pubblico e di critica, musicisti eccezionali e pubblico sempre attento e crescente ad ogni appuntamento presente in cartellone.

Appuntamento quindi a venerdì 31 maggio alle ore 21,30 presso il locale il vecchio mattatoio di Lamezia Terme con ingresso gratuito , è gradita prenotazione.