Il musicista calabrese N.A.I.P. ospite speciale della quarta edizione di Calabria Movie Film Festival a Crotone

Sarà N.A.I.P., acronimo di Nessun artista in particolare, con il suo cantautorato elettronico alternativo, l’ospite musicale della serata di chiusura di Calabria Movie Film Festival, domenica 20 agosto, a Crotone (Anima Beachclub in viale Magna Grecia, 41/a). L’evento chiude la quarta edizione della manifestazione, dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, in programma dal 17 al 20 agosto a Crotone.

Noto per la sua partecipazione a X-Factor 2020, N.A.I.P., è il progetto musicale di Michelangelo Mercuri, calabrese di nascita (nato a Lamezia Terme, classe 1991) e bolognese d’ adozione, un polistrumentista che si avvale di batteria elettronica, synth, loop station, chitarra e voce. Dopo una lunga esperienza con la formazione rock sperimentale I Dissidio, e un’intensa attività live nei circuiti underground, esordisce con il suo primo lavoro solista nel 2019 “Nessun disco in particolare”. Nel 2022 firma con INRI per il suo nuovo singolo “Ho bisogno di”. Il nuovo EP, “Dovrei dire la mia”, è stato pubblicato il 10 marzo 2023 per INRI: quattro tracce che sono apparentemente individuali una dall’altra, ma che in realtà condividono un file rouge malinconico, fatto di sconforto e disillusione su una realtà che ha perso le certezze e non riconosce più il bene dal male.

Dopo una tournée primaverile che lo ha visto toccare alcune tra le principali città italiane, N.A.I.P. torna in tour con una serie di nuove date live per l’estate, prodotte e organizzate da Vivo Concerti tra cui sabato 15 luglio al Testaccio Estate a Roma, sabato 22 luglio al Climbeer Celebration di MEDESANO (PR); sabato 12 agosto al Rublanum Festival di Cosenza e concluderà il tour estivo a Crotone, domenica 20 agosto al Calabria Movie Film Festival.

La rassegna – dallo spirito giovane e indipendente – mira a promuovere un cinema inedito e di qualità ed è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, tutti under 35: Matteo Russo; Luisa Gigliotti e Antonio Buscema.

L’iniziativa è prodotta dall’associazione Calabria Movie Short Film Festival. Main sponsor: Marino Bus, Perry Digital, Romolo Hospital e InBroker.