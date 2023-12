A grande richiesta torna “Il vuoto“ al Comunale di Catanzaro: il 20 dicembre il regista Giovanni Carpanzano in sala per un talk

A grande richiesta, dopo la première di ottobre e un tour in continuo aggiornamento in Calabria e non solo, “Il vuoto”, la pellicola che segna il debutto sul grande schermo del regista e docente di regia presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Giovanni Carpanzano, torna nuovamente al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro.

Sabato 9 e domenica 10 dicembre sono previste due proiezioni del film ispirato alla storia autobiografica del regista, portata sul grande schermo grazie al sostegno della Fondazione Calabria Film Commission e del Ministero della Cultura e Regione Lazio – Fondo per l’audiovisivo, alla coproduzione di Ciakalabria e al sostegno dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro e Planet Multimedia.

Mercoledì 20 dicembre, invece, sempre al Comunale di Catanzaro, si terrà un talk che prevede la presenza di Carpanzano, affiancato da una parte del cast, ovvero Maddalena Ascione, Gianluca Galati, Costantino Comito e Tommaso Perri. Il film resterà in programmazione sino al 22 dicembre.