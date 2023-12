Riprese concluse in Sila per “Hey Joe”, il film con James Franco

Ciak, si gira nella Sila piccola Catanzarese. E all’ombra di quello che fu il Grande albergo delle Fate di Villaggio Mancuso riaffiorano i ricordi di una fugace stagione del cinema italiano vissuta tra i pini e le casette in legno di questa incantevole porzione di altipiano che si riscopre, dopo tanti anni, perfetto set naturale per storie e ambientazioni del grande cinema e dell’audiovisivo.

“Hey Joe” è infatti il titolo, ispirato probabilmente anche ad un brano blues di Jimi Hendrix, il nuovo film di Claudio Giovannesi, le cui riprese si sono concluse da qualche giorno.

Protagonista è l’attore americano James Franco. Altri interpreti sono Giulia Ercolini, Francesco Di Napoli, Aniello Arena, Francesca Montuori. La fotografia è di Daniele Ciprì. Oltre alla location in Sila, altre scene, in un mix tra mari e monti della Calabria, sono state girate a Pizzo.

“Hey Joe” è una produzione Palomar con Rai Cinema e Vision Distribution con il supporto di Calabria Film Commission. La trama si sviluppa, nei primissimi anni 70, tra il New Jersey e l’Italia.

Il protagonista è Dean Barry, un veterano americano che vent’anni prima ha abbandonato una ragazza, Lucia, conosciuta a Napoli dopo la guerra e rimasta incinta. Negli ‘States’ riceve un telegramma con la notizia che la donna è morta. E così decide di tornare in Italia per conoscere il figlio nato dalla loro relazione. Nel capoluogo partenopeo, però, Barry scopre che il figlio, ormai diventato un uomo, è cresciuto nella malavita.

In passato, soprattutto negli anni cinquanta e sessanta, nomi di assoluto rilievo del grande schermo italiano non hanno disdegnato di ritrovarsi tra i pini di Villaggio Mancuso, in questo angolo di Sila, meta del turismo d’elite dell’epoca.

Parliamo di Raf Vallone e Sofia Loren, che qui ricevettero, nell’agosto del 1960, l’Oscar dei Due Mondi assegnato nell’ambito del Premio cinematografico Sila. Assieme a loro c’erano, come documentò la “Settimana Incom”, Vittorio Gassman, Anna Maria Ferrero, Giovanna Ralli, Lorella De Luca, Lidya Alfonsi, Carlo Croccolo, Marisa Merlini e Teddy Reno. Qui venne anche girato un film campione d’incassi dell’epoca, “Il lupo della Sila”, con Amedeo Nazzari e Silvana Mangano.