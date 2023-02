Calabria Film Commission esulta per “The Good Mothers”: “Dopo Berlino altri film in Regione”

“Quello che serve al cinema italiano per continuare a girare in Calabria”.

Esulta Calabria Film Commission per l’assegnazione a “The Good Mothers” del Berlinale Series Award.

“The Good Mothers” è stata girata per 6 settimane in Calabria, anche con attori e professionisti calabresi che hanno lavorato sul set, dimostrando una sempre più qualificata professionalità. Quello che serve al cinema italiano per continuare a girare in Calabria.

Le riprese sono state effettuate tra Reggio Calabria, Palmi e Fiumara: e proprio sulle location si è soffermata la giuria del premio (composta da Mette Heeno, André Holland e Danna Stern), nelle motivazioni, affermando che “la bella fotografia, la scenografia e le location hanno contribuito alla sensazione ultra realistica della serie, che è giusto, considerando che è basato su fatti veri, e su personaggi della vita reale, le donne coraggiose che hanno resistito a decenni di oppressione e misoginia e che hanno contribuito a far crollare la mafia calabrese” commenta Calabria Film Commission.