“La semplice complessità del calcio”: ASC Reggio Calabria organizza il corso di aggiornamento per gli istruttori di calcio giovanile

Ultimi giorni per iscriversi al Corso di aggiornamento e formazione dedicato a tutti i tecnici delle scuole calcio organizzato da ASC Reggio Calabria, sempre attenta a fornire tutte le competenze tecniche necessarie per gli istruttori del Calcio Giovanile.

Il prossimo 30 aprile inizierà il corso “La semplice complessità del calcio”, tenuto dall’esperto formatore e Tecnico della Lazio, Tobia Assumma, uno dei migliori tecnici nel campo giovanile del settore calcio.

Durante i vari incontri formativi interverranno anche ex calciatori di alto livello e Mister ancora in attività che, attraverso le illustrazioni delle proprie best practice, forniranno un quadro completo del fenomeno calcio.

E ormai da tempo che ASC Reggio Calabria organizza periodicamente dei corsi di formazione e di aggiornamento di calcio dedicato al Settore Giovanile, al fine di fornire competenze a coloro che gravitano nell’ambito calcistico e/o che vogliono approfondirne le tematiche, comprendendo l’importanza del loro ruolo nella crescita tecnica ed umana degli allievi.

Quattro appuntamenti, sia on line e/o in presenza presso la sede ASC Reggio Calabria sia direttamente sul campo, che termineranno in data 11 maggio con il rilascio dell’attestato di partecipazione valido anche per i crediti formativi.

Tanti gli argomenti che saranno trattati, dall’area condizionale/fisica a quella tattica e tecnica, con particolare attenzione a quella psicologica – caratteriale ritenuta tra le più meritevoli di approfondimento, in linea con la mission ASC.

“In questo momento storico dove ormai il tecnico o l’istruttore della scuola calcio rappresenta una figura di riferimento per i nostri figli è fondamentale che quest’ultimo abbia tutte le competenze per svolgere al meglio il proprio lavoro sia dal punto di vista tecnico che mentale” afferma il Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini. “Per questo ASC si è affidata ad uno dei tecnici a livello giovanile più preparati in Italia, per svolgere il compito di dare nozioni e portare la propria esperienza a tutti coloro che ne hanno voglia, ma soprattutto alle società che hanno a cuore la formazione dei giovani atleti attraverso i propri istruttori, che sono le figure rappresentative delle società stesse sul territorio. Auspico, quindi, la massima partecipazione da parte di tutte le società e dei tecnici, anche se posso dire che già sino ad oggi c’è stata ampia adesione da parte di tantissimi istruttori.”

Per informazioni contattare “ASC Reggio Calabria” al numero 3281722070 o scrivere a info@ascreggiocalabria.it .